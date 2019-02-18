Дополнительный ежедневный поезд отправлением из Крюково в 16:09 пойдет не до Ленинградского вокзала, а до станции Останкино с двумя остановками в Сходне и Химках. Из Останкино электричка будет отправляться в 16:58 и останавливаться везде, кроме станций Моссельмаш, Планерная и Малино.



Поезда между Зеленоградом и платформой Останкино будут ходить ежедневно с 25 февраля, сообщили в МТППК. В Останкино можно пересаживаться на станцию метро «Бутырская» Люблинско-Дмитровской линии — это 6-8 минут пешком. Электричка из Крюково будет идти до Останкино 28 минут. В обратную сторону — 38 минут.

«Такой вариант особенно удобен для пассажиров, возвращающихся вечером домой. Совершив пересадку на станции метро „Бутырская“, можно будет продолжить поездку в пустой электричке», отметила начальник отдела организации обслуживания пассажиров МТППК Юлия Бузина.



Чтобы добраться от платформы Останкино до метро «Бутырская», надо выйти на правую сторону улицы и двигаться по аллее вдоль железной дороги по ходу движения поездов примерно 200 метров. Затем свернуть направо на улицу Руставели и идти до первого светофора (до пересечения Руставели с Огородным проездом) — здесь и находится станция метро.