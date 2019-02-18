1 комментарий
Из Крюково запускают электричку до Останкино. Там можно пересесть на метро 18.02.2019 ZELENOGRAD.RU

Дополнительный ежедневный поезд отправлением из Крюково в 16:09 пойдет не до Ленинградского вокзала, а до станции Останкино с двумя остановками в Сходне и Химках. Из Останкино электричка будет отправляться в 16:58 и останавливаться везде, кроме станций Моссельмаш, Планерная и Малино.

Поезда между Зеленоградом и платформой Останкино будут ходить ежедневно с 25 февраля, сообщили в МТППК. В Останкино можно пересаживаться на станцию метро «Бутырская» Люблинско-Дмитровской линии — это 6-8 минут пешком. Электричка из Крюково будет идти до Останкино 28 минут. В обратную сторону — 38 минут.

«Такой вариант особенно удобен для пассажиров, возвращающихся вечером домой. Совершив пересадку на станции метро „Бутырская“, можно будет продолжить поездку в пустой электричке», отметила начальник отдела организации обслуживания пассажиров МТППК Юлия Бузина.

Чтобы добраться от платформы Останкино до метро «Бутырская», надо выйти на правую сторону улицы и двигаться по аллее вдоль железной дороги по ходу движения поездов примерно 200 метров. Затем свернуть направо на улицу Руставели и идти до первого светофора (до пересечения Руставели с Огородным проездом) — здесь и находится станция метро.

 Реклама
Обсуждение
Наталия Самохина
46 минут назад
Да нет уж. Мы как-нибудь все-таки от Комсомольской до Крюково доедем, не доверяю я этому "метро", тем более, что оно глубокого заложения. Они даже плитку положить не могут, перекладывают несколько раз в год, эту плитку уже клавишами называют..., а Вы нам предлагаете жизнью рисковать глубокооооо под землей. Дураков нема!
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
В феврале и всегда!

Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2019 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама