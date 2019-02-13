Павильоны, стоящие между крюковским рынком и ТРЦ «Иридиум», будут демонтированы для строительства ресторанного комплекса на Крюковской площади. Часть палаток уже закрыта. Торговцы переедут в другие палатки или в новый ТЦ, построенный за рынком на улице Панфилова. Или вообще уедут.

На палатках напротив «Иридиума» объявления «закрыто», сворачивают торговлю и параллельном ряду палаток на рынке — там, где продаются сухофрукты, приправы, чай-кофе, табак. Некоторые арендаторы пишут, что переедут в ТЦ «Авангард» или в палатки с другой стороны рынка, у железной дороги. В этом месте стоят три палатки, где ремонтируют одежду, две из них закрыты.

Павильоны убирают, потому что скоро начнется строительство двухэтажного ресторанного комплекса, сообщили Zelenograd.ru в администрации рынка. Он будет расположен на месте нынешнего уличного продуктового рынка — вернее, его остатков после перемещения продуктовой торговли в крытый шатер, — и оставшихся уличных вещевых рядов. Торговцы частично переместятся в новый небольшой одноэтажный торговый центр за рынком, его открытие планируется в начале марта.

Другие будут работать в строящемся шатре — он находится за торговыми палатками, у которых высаживают пассажиров автобусов. Этот шатер тоже планируют доделать в марте. Через него, как обещают в администрации рынка, можно будет проходить от места высадки из автобусов к станции Крюково — чтобы не толкаться на узком тротуаре между дорогой и палатками.

Ресторанный комплекс площадью 3,6 тысяч квадратных метра — вторая очередь застройки Крюковской площади. В 2019—2020 годах планируется завершающая стройка — торговый центр площадью более пяти тысяч кв. метров с парковкой на 150 машин. После этого Крюковская площадь преобразится: здесь будут не только новые здания, но и газоны, скамейки, пешеходные зоны, новые подъездные дороги. Тогда же обещают решить и проблему узкого прохода между зоной высадки пассажиров автобусов и рынком.