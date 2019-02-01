Письмо с просьбой рассмотреть возможность расширения Жилинской улицы и устройства тротуаров направил в «Мосавтодор» глава Андреевки Иван Ульянченко. Палатки на въезде в поселок скоро снесут, останется свободное пространство.

Владельцы палаток с продуктами, шаурмой, одеждой, расположенных при въезде из Зеленограда в Андреевку со стороны «Ашана», должны сами разобрать их до 15 февраля по решению суда. Сейчас палатки пусты, арендаторы съехали. Расширение этого участка Жилинской улицы позволит оптимизировать оптимизировать и активизировать автомобильное движение и устроить тротуары с этой стороны дороги, пишет Ульянченко.

Палатки снесут, потому что они признаны самостроем и стоят под ЛЭП — как и уже снесенный ТЦ «Мирус». Расширение дороги — это уже логичное продолжение истории, жители давно жаловались, что павильоны мешают и проезду, и проходу.

«Мосавтодор» отвечает за ремонт и содержание региональных автомобильных дорог Подмосковья. К таковым относится и дорога Андреевка — Пятницкое шоссе (в неё входит и Жилинская улица). В прошлом году представитель организации сообщила солнечногорскому телевидению, что реконструкция (расширение) дороги на въезде в Андреевку не планируется до 2020 года.