Судя по проекту, коммуникации проходят под Центральным проспектом в районе остановки «Товары для дома» и частично — под газоном на разворотном кругу. Будут или не будут там перекладывать трубы, проектировщики сейчас не знают. Тем не менее, раз участок другого района затронут проектом, его будут обсуждать на публичных слушаниях в управе Матушкино 7 февраля. Это касается только проезда вдоль «Флейты» — планы устройства другого сквозного проезда, между Яблоневой аллеей и Московским проспектом будут обсуждать только среди жителей района Савелки.

Вопросов у депутатов не возникло, проект одобрили с формулировкой «принять к сведению информацию по проекту планировки территории и рекомендовать учесть при проведении публичных слушаний замечания и предложения жителей Матушкино». Собрания участников публичных слушаний пройдут 7 февраля в 19:00 одновременно в двух управах — Савёлки и Матушкино.

Для жителей строящегося в 3 микрорайоне жилого комплекса «Зеленоград сити» предлагают расширить проезд вдоль корпуса 360 расширить на одну полосу и соединить с Московским проспектом. Также планируют сделать выезд с Яблоневой аллеи на Московский проспект, проложив дорогу от спортивной школы до корпуса 330. Эти спорные проектные решения префект Анатолий Смирнов назвал «неизбежностью».