Теперь вопросы, касающиеся госпитализации, родов, послеродового наблюдения, работы перинатального центра и его отделений, можно задать в любое время суток по телефону: 8(915)309-83-36.

Еще один круглосуточный телефон есть в акушерском приемном отделении: 8(499)729-25-10.

Другие актуальные телефоны:

стол справок: 8(499)729-35-20 (с 8:30 до 20:00, перерыв с 14:00 до 14:30);

консультативно-диагностическое отделение: 8(499)729-27-90 (по будням с 8:00 до 20:00);

отдел платных услуг: 8(499)729-30-31 (по будням с 8:30 до 17:00).

Роддом работает 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Он принимает не только жительниц Зеленограда, но и всех женщин, которым необходима соответствующая помощь, — из других округов Москвы, из Подмосковья, России, ближнего и дальнего зарубежья. Об этом говорится на странице учреждения во «ВКонтакте».

В 2018 году зеленоградский родильный дом получил статус перинатального центра, а также «Больницы, доброжелательной к ребенку» от Всемирной организации здравоохранения и ЮНИСЕФ.