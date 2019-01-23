С января по май МИЭТ организует олимпиады и конкурсы для старшеклассников — их анонсировали на Дне открытых дверей вуза 19 января. Отборочные онлайн-туры олимпиад уже идут, финальные туры МИЭТ проведёт на своей площадке, как и весеннюю конференцию «Творчество юных». Участвовать приглашают всех школьников 10 и 11 классов, кто заинтересован получить право на поступление в вуз без вступительных испытаний, 100 баллов за ЕГЭ или до 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ.

Объединённая межвузовская математическая олимпиада (финал) пройдёт в МИЭТе 3 февраля, отборочный онлайн-тур завершается 27 января. Олимпиада имеет 2-й уровень в Перечне олимпиад Минобрануки на 2018/19 учебный год. Победители и призеры олимпиады могут быть зачислены в МИЭТ без вступительных испытаний при условии получения на ЕГЭ по математике не менее 75 баллов.

Олимпиада «Физтех» (финал) пройдёт в МИЭТе 23 и 24 февраля, отборочный онлайн-тур завершается 3 февраля. Также отборочными турами являются Выездные олимпиады МФТИ, которые состоятся в трёх зеленоградских школах 26 и 27 января и 2 февраля, и физмат-олимпиада МИЭТ, которая прошла 12 января. Олимпиаде «Физтех» присвоен 1-й (по физике) и 2-й (по математике) уровни в Перечне олимпиад. Победители и призеры олимпиады могут быть зачислены в МИЭТ без вступительных испытаний при условии получения на ЕГЭ по математике не менее 75 баллов.

Общие правила поступления в МИЭТ по результатам олимпиад школьников в 2019 году описаны в «Положении об особых правах и преимуществах…». Льготы имеют победители и призёры олимпиад в 10 и 11 классе, входивших в Перечень Минобрнауки за четыре последних года.

На все технические направления победителей и призёров олимпиад 1-го, 2-го и 3-го уровней по математике или физике зачислят без вступительных испытаний (при поступлении по особой квоте) или выставят им 100 баллов за ЕГЭ по предмету (при поступлении в общем порядке в первую или вторую волну).

Котируются также всевозможные олимпиады технической, технологической или инженерной направленности, для которых явно не указан школьный предмет (профили — нанотехнологии, инженерные науки, естественные науки, электроника и вычислительная техника, компьютерная безопасность, естественные науки, техника и технологии, инженерное дело, робототехника, инженерные системы, техника и технологии, интеллектуальные робототехнические системы, робототехника). Их призёры и победители могут рассчитывать на аналогичные льготы — поступление БВИ или 100 баллов за ЕГЭ по физике.

При поступлении на направление «Прикладная информатика» анонлогичные льготы действуют для призеров и победителей олимпиад 1-го, 2-го и 3-го уровней по информатике и информационно-телекоммуникационным технологиям (ИКТ). При поступлении на «Лингвистику» нужны победы в «уровневых» олимпиадах по иностранному языку, русскому языку и обществознанию; на «Менеджмент» — в олимпиадах по обществознанию, русскому языку и математике; на «Дизайн» — в олимпиадах по одному из профильных (рисунок, живопись) предметов независимо от уровня олимпиады.

Важное примечание — для льготного поступления по результатам олимпиад необходимо получить на ЕГЭ по предмету, соответствующему профилю олимпиады, не менее 75 баллов.

До 10 дополнительных баллов к сумме баллов ЕГЭ при поступлении в МИЭТ можно получить, согласно «Порядку учёта индивидуальных достижений», участвуя в следующих конкурсах и олимпиадах, которые пройдут в МИЭТе с февраля по май 2019 года:

Олимпиада «Электронный наномир» для школьников 10-11 классов — регистрация и отборочный онлайн-этап до 10 февраля, заключительный очный этап пройдёт в МИЭТе 17 марта.

Научно-практическая конференция «Творчество юных» — регистрация до 24 марта, конференция пройдёт в МИЭТе 14 апреля. Участвовать можно с докладом (презентацией) или научно-техническим проектом в десяти секциях, от электроники и программирования до лингвистики и дизайна.

Онлайн-олимпиада РИТМ МИЭТ — регистрация с 1 февраля, отборочный тур по 11 предметам с 16 февраля до 21 апреля, заключительный тур онлайн с 29 апреля по 12 мая.

Онлайн-конкурс научно-технических инновационных проектов РИТМ МИЭТ — регистрация начнётся 1 февраля, другие даты не уточняются, для участия в отборочном туре нужно прислать презентацию/описание проекта, а затем защитить его очно.

Каждая олимпиада, организованная МИЭТом, приносит призёрам и победителям 6 и 8 баллов. Участвовать можно в разных состязаниях (список), но сумма всех дополнительных баллов не может быть больше 10.