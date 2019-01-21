Выездную физико-математическую олимпиаду МФТИ для школьников 8-11 классов проведут в Зеленограде школа 853 (26 января, корпус 344А), школа 1557 (27 января, корпус 913А) и школа 1151 (2 февраля, корпус 1468). Идёт онлайн-регистрация на площадки олимпиады. Выездная олимпиада МФТИ — один из отборочных этапов олимпиады «Физтех», финал которой пройдёт 23 и 24 февраля, в том числе в зеленоградском МИЭТе.

Олимпиада «Физтех» является олимпиадой первого уровня (по физике) и второго уровня (по математике) согласно Перечню предметных олимпиад школьников на 2018/19 учебный год. Это означает, что олимпиада даёт существенные льготы при поступлении в вузы: победители и призёры заключительного этапа могут быть зачислены без вступительных испытаний по специальностям направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, или получить 100 баллов ЕГЭ по предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников.

Порядок предоставления этих льгот устанавливают сами вузы, например, в МФТИ на поступление БВИ или 100 баллов могут претендовать только победители и призёры олимпиады «Физтех» в 11 классе, а в МИЭТе — в 10 и 11 классе. Еще одно условие — помимо победы на олимпиаде школьник должен получить не менее 75 баллов на ЕГЭ по соответствующему предмету.

«Также Выездная олимпиада дает баллы в кадастр абитуриентов МФТИ и может добавить баллы за индивидуальные достижения при поступлении в МФТИ» , — сообщают организаторы олимпиады. Кроме того, Выездная олимпиада МФТИ — это хорошая тренировка решения задач перед предстоящими олимпиадами и подготовка к сдаче ЕГЭ по математике и физике.

На решение задач Выездной олимпиады дается четыре часа. Пользоваться телефонами и калькуляторами запрещено, как и проносить с собой любую электронную технику. Участникам Выездной олимпиады советуют приходить заранее, чтобы переодеться и занять места в аудиториях. С собой необходимо иметь анкеты (по одной на предмет, распечатать на вкладке «олимпиады»), паспорт (для участников младше 14 лет — заверенную печатью школы справку с фотографией), одну или две тонких тетрадки, письменные принадлежности и сменку. На олимпиаду допускаются и школьники младше 8 класса — они могут выполнять задания олимпиады за 8 класс.

Задачи прошлого года для подготовки

Пройти в финал олимпиады «Физтех» можно также, став победителем или призёром онлайн-этапа олимпиады «Физтех», который продолжается до 3 февраля. Также к заключительному этапу допускаются победители и призёры олимпиады «Физтех» прошлого года по соответствующему предмету.