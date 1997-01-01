Олимпиада МИЭТ состоится 12 января с 9:30 до 15:00 на следующих площадках: школа 618 (корпус 428а), школа 853 (корпус 913а), школа 1739 (корпус 1555) и школа 1557 (корпус 344а). Участникам предложат решить олимпиаду по математике (с 9:30) и по физике (с 12:00) — на выбор, один из предметов или сразу оба, в очной письменной форме. Идёт регистрация на площадки проведения олимпиады. Положение, регламент проведения и задания прошлых лет опубликованы на сайте abiturient.ru.

Победители и призеры получат соответственно 8 и 6 баллов дополнительно к баллам ЕГЭ при поступлении в МИЭТ. Также они будут допущены к заключительному туру олимпиады «Физтех», входящей в Перечень олимпиад школьников 2018—2019 учебного года — он пройдет 23 февраля (математика) и 24 февраля (физика), в том числе на площадке МИЭТ в Зеленограде. Для участия потребуется отдельная регистрация на сайте olymp.mipt.ru, которую необходимо пройти до 17 февраля включительно.

День открытых дверейпройдёт в МИЭТе 19 января (с 10:00). Для гостей будет действовать выставка направлений подготовки, интерактивные площадки, мастер-классы, экскурсии по университету, его кафедрам и лабораториям, а также научное шоу. Все желающие смогут получить консультации представителей приёмной комиссии МИЭТ.