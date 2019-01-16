Зеленоградская префектура запросила у департамента транспорта информацию об отмене автобусных билетов на 60 поездок. Это произошло после многочисленных обращений пассажиров.
С начала года в Москве отменили билеты ТАТ (троллейбус, автобус, трамвай) на 60 поездок сроком действия 90 дней. В департаменте транспорта назвали этот билет «непопулярным». Возможно в Москве, где есть метро, этот билет действительно не нужен. Но для тысяч зеленоградцев, которые не ездят в Москву, это был удобный проездной.
В результате отмены проездного ТАТ на 60 поездок стоимость проезда для многих зеленоградцев с нового года выросла не на обещанные властями пять процентов, а минимум на 40. В некоторых случаях зеленоградцы теперь платят за проезд в два раза дороже.
Zelenograd.ru начал общественную кампанию по возвращению востребованных в Зеленограде билетов. В ходе сбора подписей выяснилось, что большинство (75 процентов) не видят приемлемой альтернативе отмененным билетам ТАТ60. Многие собираются ходить пешком, пересесть на велосипед или даже на машину — так и то дешевле.
Некоторые зеленоградцы купили проездной ТАТ на 60 поездок в последний день — 31 декабря. Это даст им возможность ездить по старым ценам до конца марта. К этому времени власти должны решить проблему.
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
-
всё для шитья, вязания
и рукоделия
- В январе и всегда!
-
Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.