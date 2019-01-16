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Префектура запросила разъяснений отмены проездных ТАТ на 60 поездок 16.01.2019 ZELENOGRAD.RU

Зеленоградская префектура запросила у департамента транспорта информацию об отмене автобусных билетов на 60 поездок. Это произошло после многочисленных обращений пассажиров.

С начала года в Москве отменили билеты ТАТ (троллейбус, автобус, трамвай) на 60 поездок сроком действия 90 дней. В департаменте транспорта назвали этот билет «непопулярным». Возможно в Москве, где есть метро, этот билет действительно не нужен. Но для тысяч зеленоградцев, которые не ездят в Москву, это был удобный проездной.

В результате отмены проездного ТАТ на 60 поездок стоимость проезда для многих зеленоградцев с нового года выросла не на обещанные властями пять процентов, а минимум на 40. В некоторых случаях зеленоградцы теперь платят за проезд в два раза дороже.

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Zelenograd.ru начал общественную кампанию по возвращению востребованных в Зеленограде билетов. В ходе сбора подписей выяснилось, что большинство (75 процентов) не видят приемлемой альтернативе отмененным билетам ТАТ60. Многие собираются ходить пешком, пересесть на велосипед или даже на машину — так и то дешевле.

Некоторые зеленоградцы купили проездной ТАТ на 60 поездок в последний день — 31 декабря. Это даст им возможность ездить по старым ценам до конца марта. К этому времени власти должны решить проблему.

Верите ли вы, что власти пойдут на возврат билетов ТАТ60 для зеленоградцев?
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