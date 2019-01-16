Зеленоградская префектура запросила у департамента транспорта информацию об отмене автобусных билетов на 60 поездок. Это произошло после многочисленных обращений пассажиров.

С начала года в Москве отменили билеты ТАТ (троллейбус, автобус, трамвай) на 60 поездок сроком действия 90 дней. В департаменте транспорта назвали этот билет «непопулярным». Возможно в Москве, где есть метро, этот билет действительно не нужен. Но для тысяч зеленоградцев, которые не ездят в Москву, это был удобный проездной.

В результате отмены проездного ТАТ на 60 поездок стоимость проезда для многих зеленоградцев с нового года выросла не на обещанные властями пять процентов, а минимум на 40. В некоторых случаях зеленоградцы теперь платят за проезд в два раза дороже.