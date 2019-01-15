Считаете ли вы, что ребенка можно отправлять в школу сразу после ДТП?
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Автомобиль Chevrolet Lacetti не пропустил кроссовер Land Rover Freelander при развороте на Московском проспекте. В результате кроссовер врезался в легковушку.
На переднем пассажирском сиденье находился 13-летний подросток, удар пришелся в стойку автомобиля с его стороны, рассказал очевидец. Несмотря на это отец мальчика, водитель «Шевроле», отправил сына в школу.
Дорожный инцидент произошел утром в понедельник, 14 января, на перекрестке рядом с остановкой «Спортивная школа». На место аварии прибыли реанимобиль и спасатели, но их помощь не потребовалась, сообщили Zelenograd.ru в МЧС.
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