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Попавшего в ДТП ребенка отец отправил в школу 15.01.2019 ZELENOGRAD.RU

Автомобиль Chevrolet Lacetti не пропустил кроссовер Land Rover Freelander при развороте на Московском проспекте. В результате кроссовер врезался в легковушку.

На переднем пассажирском сиденье находился 13-летний подросток, удар пришелся в стойку автомобиля с его стороны, рассказал очевидец. Несмотря на это отец мальчика, водитель «Шевроле», отправил сына в школу.

Дорожный инцидент произошел утром в понедельник, 14 января, на перекрестке рядом с остановкой «Спортивная школа». На место аварии прибыли реанимобиль и спасатели, но их помощь не потребовалась, сообщили Zelenograd.ru в МЧС.

Считаете ли вы, что ребенка можно отправлять в школу сразу после ДТП?
Да, если он не пострадал. Будет, что друзьям рассказать
Нет. А вдруг он в шоковом состоянии не понял, что травмирован
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