Школьник обратился в поликлинику после дорожно-транспортного происшествия. Но сразу после ДТП, по словам очевидца, отец отправил его в школу. Мальчик был пассажиром легкового автомобиля, в который врезался кроссовер с его стороны.
Авария произошла на Московском проспекте около восьми утра в понедельник, 14 января. Столкнулись три машины. На переднем сиденье одной из них рядом с водителем сидел 13-летний подросток.
Со слов очевидца, который был пассажиром «Пежо», водитель-отец после аварии отправил мальчика в школу, несмотря на то что основной удар в легковушку пришелся именно со стороны ребенка.
Позже выяснилось, что школьник все же пострадал и самостоятельно обратился за медицинской помощью в поликлинику, о чем стало известно полиции. Изначально говорилось, что в ДТП никто не пострадал и помощь бригады «скорой», прибывшей на место происшествия, не потребовалась.
При этом треть читателей Zelenograd.ru, принявших участие в опросе, считают, что отец правильно поступил, отправив сына в школу после аварии. Там он и под присмотром, и в окружении друзей, с которыми может поделиться впечатлениями, и «скорую» при необходимости вызовут.
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