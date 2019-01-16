Со слов очевидца, который был пассажиром «Пежо», водитель-отец после аварии отправил мальчика в школу, несмотря на то что основной удар в легковушку пришелся именно со стороны ребенка.

Позже выяснилось, что школьник все же пострадал и самостоятельно обратился за медицинской помощью в поликлинику, о чем стало известно полиции. Изначально говорилось, что в ДТП никто не пострадал и помощь бригады «скорой», прибывшей на место происшествия, не потребовалась.

При этом треть читателей Zelenograd.ru, принявших участие в опросе, считают, что отец правильно поступил, отправив сына в школу после аварии. Там он и под присмотром, и в окружении друзей, с которыми может поделиться впечатлениями, и «скорую» при необходимости вызовут.