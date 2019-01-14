Комментировать
На 400-х «экспрессах» установили транспондеры, чтобы быстрее ехать по платной трассе 14.01.2019 ZELENOGRAD.RU

Раньше водители 400 «экспресса» теряли время, чтобы брать, а потом отдавать бумажный талон на пунктах оплаты на трассе М-11. Теперь автобусы оборудовали транспондером — электронными устройствами, чтобы шлагбаум поднимался автоматически и можно было не останавливаться перед ним.

Транспондеры позволят сэкономить примерно две минуты на каждой поездке 400-го, сообщили Zelenograd.ru в зеленоградском автокомбинате. Ранее на транспортном предприятии утверждали, что на трассе М-11 очередь перед пунктами оплаты минимальная, машин мало, и в пути теряется совсем незначительное время. На самом деле в час пик в очереди на проезд без транспондера можно было стоить до десяти минут.

Представитель оператора дороги, Северо-Западной концессионной компании, говорил, что техническая возможность для проезда автобусов с электронными устройствами есть, но комбинат от них отказывается — «водителям придется передавать транспондеры друг другу между сменами, они могут их потерять». Если транспондер потерян или испорчен, за новый придется заплатить одну тысячу рублей.

Несмотря на то, что 400-й ездит по платной дороге бесплатно (для перевозчика, то есть «Мосгортранса»), нужен талон или валидатор при проезде через пункты взимания платы — так устроено движение на М-11 и других платных дорогах.

Читайте также
Сократить время ожидания в очереди на 400-й до 15 минут
 Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
В январе и всегда!

Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2019 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
a href="/rbc.php3?rkb=40776&d=0&bid=5177&u=|https://www.emex.ru/f?detailNum=53756&locationId=11447" target="_blank">
Реклама
Реклама