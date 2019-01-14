Раньше водители 400 «экспресса» теряли время, чтобы брать, а потом отдавать бумажный талон на пунктах оплаты на трассе М-11. Теперь автобусы оборудовали транспондером — электронными устройствами, чтобы шлагбаум поднимался автоматически и можно было не останавливаться перед ним.



Транспондеры позволят сэкономить примерно две минуты на каждой поездке 400-го, сообщили Zelenograd.ru в зеленоградском автокомбинате. Ранее на транспортном предприятии утверждали, что на трассе М-11 очередь перед пунктами оплаты минимальная, машин мало, и в пути теряется совсем незначительное время. На самом деле в час пик в очереди на проезд без транспондера можно было стоить до десяти минут.

Представитель оператора дороги, Северо-Западной концессионной компании, говорил, что техническая возможность для проезда автобусов с электронными устройствами есть, но комбинат от них отказывается — «водителям придется передавать транспондеры друг другу между сменами, они могут их потерять». Если транспондер потерян или испорчен, за новый придется заплатить одну тысячу рублей.



Несмотря на то, что 400-й ездит по платной дороге бесплатно (для перевозчика, то есть «Мосгортранса»), нужен талон или валидатор при проезде через пункты взимания платы — так устроено движение на М-11 и других платных дорогах.