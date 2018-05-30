Источник в «Мосгортрансе»: очередь на пунктах оплаты минимальная, машин мало, теряется незначительное время в пути. Получается, транспондер, в общем, и не нужен

Северо-Западная концессионная компания (оператор платной дороги): «Мы об этом думаем, но в настоящий момент есть определенные технические ограничения. В будущем, вероятно, мы организуем проезд общественного транспорта по транспондерам».