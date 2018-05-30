400-й экспресс ездит по М-11 бесплатно, но водителям приходится терять время, чтобы взять, а потом отдать бумажный талон. На это уходит время — на один проезд это может быть пару минут, но за день накопится довольно много. Почему у водителей нет транспондеров, которые автоматически открывали бы шлагбаум, отвечают специалисты «Мосгортранса» и Северо-Западной концессионной компании.
Источник в «Мосгортрансе»: очередь на пунктах оплаты минимальная, машин мало, теряется незначительное время в пути. Получается, транспондер, в общем, и не нужен
Северо-Западная концессионная компания (оператор платной дороги): «Мы об этом думаем, но в настоящий момент есть определенные технические ограничения. В будущем, вероятно, мы организуем проезд общественного транспорта по транспондерам».
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