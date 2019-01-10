Утром в среду, 9 января, пропал 29-летний житель деревни Кривцово (Солнечногорск) Сергей Герасимов. В пять утра уехал на работу в Москву, но до работы не доехал.

Накануне у мужчины сломался телефон, он собирался купить новый в Москве, когда получит деньги на работе, и должен был сразу позвонить домой. Поэтому когда он не позвонил, родные забеспокоились. Мужчина не пьющий, отец маленького ребенка. Коллеги сообщили, что 9 и 10 января Сергей на работе не появлялся. Проверили квартиру, которую он снимал в Москве на время работы, но там его тоже не оказалось.

Особые приметы: есть шрамы на лице.

Был в черной куртке типа пуховика, джинсах, черной шапке и черных ботинках.

Любую информацию, которая может помочь в розыске пропавшего человека, просим сообщать по телефону горячей линии поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»: 8-800-700-54-52, или 112, или по телефону дежурного отдела полиции Солнечногорска: 8-495-994-15-15, 8-495-994-15-70.