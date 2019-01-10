Группа жителей 23 микрорайона сняла видео и сделала фотографии, доказывающие, что по адресу Заводская, 21 сжигают мусор и отходы. Жгут каждый день, утверждают очевидцы. Зловонный дым идет на жилые дома, школу и детский сад.



Сжигают мусор две частные компании — одна занимается приемом, вывозом и переработкой отходов другая принимает лом металлов. На видео и фото запечатлены горящие контейнеры на их территории, дым из этих зданий. «Утро 29 декабря — едкий запах жженого пластика и резины», комментируют жители. Организация, принимающая мусор, сжигает его как в своих ангарах, так и между ними. Приемщики цветмета жгут на улице кабель и прочее вторсырье. Съемки проводились не разово, а в разные периоды — летом, осенью и зимой.



Обращения к властям результата не дали, констатируют жители, написавшие жалобу с подробным указанием мест сжигания мусора в департамент природопользования и охраны окружающей среды. Ответ получили стандартный — сотрудники ведомства выехали на место, но в момент проверки не учуяли «органолептических признаков загрязнения воздуха, запаха гари и химического запаха».