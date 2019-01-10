Группа жителей 23 микрорайона сняла видео и сделала фотографии, доказывающие, что по адресу Заводская, 21 сжигают мусор и отходы. Жгут каждый день, утверждают очевидцы. Зловонный дым идет на жилые дома, школу и детский сад.
Сжигают мусор две частные компании — одна занимается приемом, вывозом и переработкой отходов другая принимает лом металлов. На видео и фото запечатлены горящие контейнеры на их территории, дым из этих зданий. «Утро 29 декабря — едкий запах жженого пластика и резины», комментируют жители. Организация, принимающая мусор, сжигает его как в своих ангарах, так и между ними. Приемщики цветмета жгут на улице кабель и прочее вторсырье. Съемки проводились не разово, а в разные периоды — летом, осенью и зимой.
Обращения к властям результата не дали, констатируют жители, написавшие жалобу с подробным указанием мест сжигания мусора в департамент природопользования и охраны окружающей среды. Ответ получили стандартный — сотрудники ведомства выехали на место, но в момент проверки не учуяли «органолептических признаков загрязнения воздуха, запаха гари и химического запаха».
На дым, идущий с Заводской, жаловались и раньше. Так, после обращения жительницы, в октябре сотрудники управы Крюково «выявили места сжигания мусора и/или обжига электропроводки неустановленными лицами с целью выделения металлов». Какие меры были приняты, в префектуре не сообщили. 99 процентов ответов властей на многочисленные обращения зеленоградцев по поводу дыма и гари — «сжигают порубочные остатки в области». Получается, что гарь в городе не только от сжигания древесины — воздух отравляют практически в центре Зеленограда, на границе старого и нового города. В 300-х метрах от Заводской, 21 находятся школа и детский сад, в 500-х метрах — жилые дома. Прямо напротив промзоны устроили зону отдыха.
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А потом разбирательство по поводу проф. пригодности ответственного чиновника.
Доказательства в виде видеоматериалов есть, что ему еще надо?
В связи с Вашим обращением на сайт префектуры ЗелАО по вопросу
возникновения запаха гари на территории района Крюково сообщаю следующее.
Сотрудниками управы района Крюково выявлены места, где в нарушение
действующего законодательства производилось сжигание мусора. В 2013 году в
районе Крюково данное нарушение было зафиксировано на территории
предприятия, расположенного по адресу ул.Заводская, Д.21А (ОАО «МММЦ»).
По Вашему обращению был осуществлен выезд на территорию указанного
предприятия. Дополнительно организованы рейды по территории района на
предмет выявления сжигания мусора.
Фактов сжигания мусора не выявлено.
В случае выявления Вами места сжигания мусора, просим Вас незамедлительно
сообщить в управу района Крюково по тел. (499) 717-13-79 или в Департамент
природопользования и охраны окружающей среды г.Москвы по тел. (499)
734-50-72.
Дополнительно сообщаю, что 22 ноября 2013 года Департаментом
природопользования и охраны окружающей среды г.Москвы ОАО «МММЦ» признано
виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за
которое предусмотрена ст. 8.2 Закона Российской Федерации от 30.12.2001 №
195-ФЗ (Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях),
выразившееся в несоблюдении экологических и санитарно-эпидемиологических
требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании,
транспортировании, размещении и ином обращении с отходами производства и
потребления или иными опасными веществами. По данному факту наложен
административный штраф в размере 101 тысяча рублей.
Исполняющий обязанности главы управы А.В. Журавлев
А.О. Иванов (499)717-13-79
Эта вонь идёт и к нам в 8-й, за железной дорогой находятся также заведения, где обучаются дети: ФОК "Радуга", Колледж и Школа надомного обучения (в которой обучаются дети-инвалиды, в т.ч. и астматики!). Мы с детьми регулярно наблюдаем клубы едкого дыма из-за этого забора, часто вынуждены сидеть в духоте с закупоренными окнами.
Ну давайте петицию что ли от жителей Зеленограда и ближайшей области составлять...