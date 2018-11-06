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Лесхоз перешел почти на ежедневное сжигание порубочных остатков. Осталось потерпеть пару недель 06.11.2018 ZELENOGRAD.RU

Запах горящей древесины второй месяц разносится по всему Зеленограду. Местные жители интересуются: доколе?!

С начала октября несколько участков за 17-м и 23-м микрорайонами горят или чадят практически беспрерывно. У тех, кто живет в отдалении от очагов горения, отголоски дыма могут ассоциироваться с романтичными посиделками у лесного костра. Для других — это ежедневная головная боль, аллергия и удушливые бессонные ночи.

На границе с Зеленоградом три лесосеки, которые местный лесхоз должен очистить от порубочных остатков: поле за 17-м микрорайоном и две делянки в районе Бакеево. Соответствующий протокол был принят Комитетом лесного хозяйства Московской области 27 сентября.

В настоящее время МЧС спускает лесхозу разрешение или запрет на сжигание порубочных остатков в ежедневном режиме. То есть о том, будут ли сегодня палить валежник или нет, можно узнать лишь утром того же дня.

Как рассказали Zelenograd.ru в лесхозе, порубочные остатки сжигают с учетом розы ветров, когда дует в другие от города стороны. Но направление ветра бывает непредсказуемо. Кроме того, не жгут по выходным, когда большинство отдыхает, и стараются не делать этого по пятницам. Подожженная, например, в среду делянка может поддымливать вплоть до уик-энда. То есть тлеет еще два-три дня. Это и наблюдают зеленоградцы.

Указанные три участка в свое время были полностью поражены короедом. Съеденный вредителями сухой лес просто «вываливается». Вблизи населенных пунктов он опасен и для инфраструктуры в целом, и для людей в частности. Мертвые деревья не разбирают, куда им падать: на человека, на дома, на линии электропередачи. И достаточно искры, спички, окурка, чтобы всё вокруг полыхнуло.

После вырубки крупные бревна с территории вывозят, мелкие остатки вывозить нельзя. Их собирают в кучки, и единственный существующий метод избавления от них — контролируемое (то есть под присмотром) сжигание. Притом в жару это делать запрещено.

В лесхозе сказали, что в день поджигают порядка десяти кучек. В ноябре таким способом планируют полностью очистить от порубочных остатков все три лесосеки.

Затем туда загонят спецтехнику, чтобы территорию разровнять, вспахать специальными плугами и подготовить почву к посадке нового леса.

«Ну потерпите еще какое-то время, пару недель, — говорят в лесхозе. — Понятно, что запах, что это неприятно. А что делать? Зато на следующий год мы всё это пашем, сажаем ельник — и через три года вы там будете с детьми гулять и грибы собирать». При условии, что в этом году все порубки сожгут.

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