Автобусный маршрут между Сходней и торгово-развлекательным центром «Зеленопарк», принадлежавший гипермаркету «Ашан», прекратил действовать с 9 января. Об этом сообщил ТРЦ на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
В Зеленограде автобусы этого маршрута ходили через Московский проспект и несколько микрорайонов старого города. Проезжал через деревни Черная Грязь и Елино, останавливался у «Леруа Мерлен». Как сообщили Zelenograd.ru по горячей линии «Ашана», сеть повсеместно сокращает бесплатные маршруты. Коммерческие автобусы курсируют в прежнем режиме. В пресс-службе сказали, что в настоящее время «Ашан» находится в процессе переговоров с администрацией «Зеленопарка» по пересмотру автобусных маршрутов и решение о возобневлении этого маршрута будет принято позже.
Остальные маршруты до «Зеленопарка» действуют по-прежним графикам. До торгово-развлекательного центра можно добраться от станции Крюково, из деревни Голубое и солнечногорского Вертлино. По выходным также из Лобни и Дмитровского района.
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
-
всё для шитья, вязания
и рукоделия
- В январе и всегда!
-
Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.