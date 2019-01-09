Автобусный маршрут между Сходней и торгово-развлекательным центром «Зеленопарк», принадлежавший гипермаркету «Ашан», прекратил действовать с 9 января. Об этом сообщил ТРЦ на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В Зеленограде автобусы этого маршрута ходили через Московский проспект и несколько микрорайонов старого города. Проезжал через деревни Черная Грязь и Елино, останавливался у «Леруа Мерлен». Как сообщили Zelenograd.ru по горячей линии «Ашана», сеть повсеместно сокращает бесплатные маршруты. Коммерческие автобусы курсируют в прежнем режиме. В пресс-службе сказали, что в настоящее время «Ашан» находится в процессе переговоров с администрацией «Зеленопарка» по пересмотру автобусных маршрутов и решение о возобневлении этого маршрута будет принято позже.

Остальные маршруты до «Зеленопарка» действуют по-прежним графикам. До торгово-развлекательного центра можно добраться от станции Крюково, из деревни Голубое и солнечногорского Вертлино. По выходным также из Лобни и Дмитровского района.