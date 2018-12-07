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От «Зеленопарка» до Лобни с 8 декабря по выходным будет ходить автобус с остановками рядом с Зеленоградом 07.12.2018 ZELENOGRAD.RU

Новый автобусный маршрут начнет курсировать между торгово-развлекательным центром «Зеленопарк» и Лобней с 8 декабря каждую субботу и воскресенье.

Первый рейс стартует из Лобни в 8:25, последний отправится в сторону «Зеленопарка» в 21:20. В обратном направлении, то есть от ТРЦ, — с 9:00 до 22:15.

До «Зеленопарка» проезд будет бесплатным, сообщили Zelenograd.ru в ТРЦ.

Автобусы будут следовать с интервалом в 25 минут в каждую сторону с остановками:

  • «Станция Лобня»
  • «Администрация»
  • "Школа"
  • "Москвич"
  • "Больница"
  • "Катюшки"
  • "Переезд"
  • "Сады"
  • "Садовое товарищество «Родник»"
  • "Шемякино"
  • "Лунёво-конечная"
  • "Птицефабрика"
  • "Лунёво"
  • "Рабочий посёлок"
  • «Пикино»
  • "Больница"
  • "Санаторий имени Артёма"
  • «Елино»
  • "Дом журналистов"
  • «ТРЦ „Зеленопарк“»

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