Новый автобусный маршрут начнет курсировать между торгово-развлекательным центром «Зеленопарк» и Лобней с 8 декабря каждую субботу и воскресенье.

Первый рейс стартует из Лобни в 8:25, последний отправится в сторону «Зеленопарка» в 21:20. В обратном направлении, то есть от ТРЦ, — с 9:00 до 22:15.

До «Зеленопарка» проезд будет бесплатным, сообщили Zelenograd.ru в ТРЦ.

Автобусы будут следовать с интервалом в 25 минут в каждую сторону с остановками: