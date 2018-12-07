Новый автобусный маршрут начнет курсировать между торгово-развлекательным центром «Зеленопарк» и Лобней с 8 декабря каждую субботу и воскресенье.
Первый рейс стартует из Лобни в 8:25, последний отправится в сторону «Зеленопарка» в 21:20. В обратном направлении, то есть от ТРЦ, — с 9:00 до 22:15.
До «Зеленопарка» проезд будет бесплатным, сообщили Zelenograd.ru в ТРЦ.
Автобусы будут следовать с интервалом в 25 минут в каждую сторону с остановками:
- «Станция Лобня»
- «Администрация»
- "Школа"
- "Москвич"
- "Больница"
- "Катюшки"
- "Переезд"
- "Сады"
- "Садовое товарищество «Родник»"
- "Шемякино"
- "Лунёво-конечная"
- "Птицефабрика"
- "Лунёво"
- "Рабочий посёлок"
- «Пикино»
- "Больница"
- "Санаторий имени Артёма"
- «Елино»
- "Дом журналистов"
- «ТРЦ „Зеленопарк“»
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