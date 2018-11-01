Новые автобусы на маршруте Голубое — Зеленоград заменили на низкопольные
Между деревней Голубое и торгово-развлекательным центром «Зеленопарк» с 1 ноября вновь ходят маршрутные автобусы.
Как пояснили в ТРЦ, это связано с многочисленными просьбами, поступившими через соцсети от жителей западной части Зеленограда и новых районов Голубого.
В направлении «Зеленопарка» проезд будет бесплатным, в обратную сторону — 35 рублей. Билеты можно приобрести в специализированных терминалах внутри входной группы D и F.
Автобусы будут курсировать каждые 20 минут с 8:30 до 22:30. Первый отправляется из Голубого — в 8:30, последний оттуда — в 21:20. От «Зеленопарка» первый автобус отправляется в 9:10, последний — в 22:30.
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