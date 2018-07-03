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Новые автобусы на маршруте Голубое — Зеленоград заменили на низкопольные 03.07.2018 ZELENOGRAD.RU

В середине июня на маршруты №495 (Голубое — станция Крюково) и 476 (Менделеево — станция Крюково) выпустили автобусы марки «Ситиритм 10 DLE» без пандуса — что сильно затрудняет возможность проезда для инвалидов и людей с детскими колясками. Сейчас перевозчик заменил «Ситиритмы» низкопольными автобусами Volgabus с откидным пандусом.

Маршруты №495 и 476 обслуживает компания «Стартранс». По договору с государственным предприятием «Мострансавто», организация обязана обеспечить на маршрутах автобусы, адаптированные для перевозки маломобильных пассажиров, сообщили Zelenograd.ru в пресс-службе государственного предприятия «Мострансавто». Сейчас на 495-м маршруте курсируют пять автобусов Volgabus большого класса и три Mercedes-BenzSprinter малого класса (под классом понимают размер и вместимость автобуса; в малом в данном случае не больше 20 мест). На 476-м работают также пять автобусов Volgabus и четыре Mercedes-BenzSprinter. 21 июня на маршруте № 495 автобусы «Ситиритм» заменены на Volgabus с накопительными площадками, оборудованными откидной аппарелью, «что позволило решить проблему перевозки инвалидов и маломобильных групп населения», отметили в «Мострансавто».

Упомянутые «Мерседесы» — это микроавтобусы, фактически маршрутки, никак не приспособленные для детских колясок и инвалидов. Такие ходят, например, на зеленоградских маршрутах №16, 17, 27. Микроавтобусы назначают на малозагруженные пассажирами маршруты. 495-й из Голубого в Зеленоград к таковым отнести сложно — пассажиры постоянно жалуются на очереди и давку в автобусах. А ездить приходится постоянно: у многих жителей новых жилых комплексов Андреевки дети посещают детские сады и школы Зеленограда.

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