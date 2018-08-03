Новый маршрут до «Зеленопарка» через деревню Черная Грязь с остановками по требованию начнет ходить с субботы, 4 августа.

Автобусы соединят торгово-развлекательный центр с жилым комплексом «Мечта» в Дмитровском районе. От ЖК до Черной Грязи они следуют без остановок, а дальше останавливаются по требованию пассажиров.

Рейсы будут ходить по выходным и праздничным дням каждые три часа, в общей сложности четыре раза туда-обратно.

От ЖК «Мечта»: 12:00, 15:00, 18:00, 21:00.

От ТРЦ «Зеленопарк»: 13:00, 16:00, 19:00, 22:00.

Возле торгово-развлекательного комплекса автобусы загружаются на двух площадках, расположенных у входа в «ПандаПарк».

Стоимость поездки в одном направлении для взрослых — 100 рублей, для детей от 7 до 12 лет — 50 рублей, для детей до 7 лет проезд бесплатный, сообщили Zelenograd.ru в ТРЦ.

До «Зеленопарка» также можно добраться из Крюково, Сходни и солнечногорского Вертлино.