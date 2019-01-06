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Восстанавливать режим сна надо минимум за три дня до конца новогодних каникул. Советы специалистов 06.01.2019 ZELENOGRAD.RU

Менять привычный режим дня в длинные новогодние праздники не рекомендуется в принципе. Желательно ложиться спать и просыпаться примерно в одно и то же время и не спать слишком долго. Для восстановления организма требуется семь-восемь часов полноценного отдыха. Но если график всё же сильно сбился, то нужно минимум за три дня до выхода на работу постепенно вернуться к прежнему распорядку дня и ночи, пишет агентство «Москва» со ссылкой на специалиста департамента здравоохранения.

Врач поделилась несколькими рекомендациями, как ускорить возвращение к нормальному режиму сна.

  1. Регулировать освещенность в квартире в течение дня. Рано утром помещение нужно сделать как можно светлее — это поможет организму проснуться. В течение дня организму тоже нужно большое количество света. К вечеру освещение необходимо уменьшить, чтобы организм настроился на сон.
  2. Исключить дневной сон.
  3. Исключить кофе и кофеиносодержащие напитки.
  4. Не пользоваться перед сном гаджетами или заниматься напряженной умственной деятельностью.
  5. Ужинать не менее чем за три часа до сна. На ужин следует есть белки и помнить, что на их переработку организм тратит достаточно энергии.

Настроиться на сон помогут также:

  • вечерние прогулки на свежем воздухе;
  • расслабляющие ванны или теплый душ перед сном;
  • расслабляющие дыхательные техники;
  • спокойная музыка или чтение книги.

Школьникам также необходимо постепенно готовиться к новой учебной четверти после длинных каникул. Если у ребенка есть проблемы с засыпанием, то нужно помнить о нескольких условиях. Рекомендации Роспотребнадзора для школьников схожи с советами взрослым, что описаны выше.

  • ложиться спать в одно и то же время;
  • ограничивать после 19 часов эмоциональные нагрузки (шумные игры, просмотр фильмов и т. п.);
  • сформировать собственные полезные привычки («ритуал»): вечерний душ или ванна, прогулка, чтение и т. п.

Кровать у ребёнка должна быть ровной, не провисающей, с невысокой подушкой. Комнату нужно хорошо проветривать.

Примерные нормы ночного сна для школьников:

  • 1-4 классы — 10-10,5 часа;
  • 5-7 классы — 9,5-10 часов;
  • 6-9 классы — 9-9,5 часа;
  • 10-11 классы — 8-9 часов.

Первоклассникам, кроме того, рекомендуется организовывать дневной сон продолжительностью до 2 часов.

Соблюдаете ли вы привычный распорядок дня во время длинных праздников?
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