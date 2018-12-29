В галерее представлены работы, исполненные в разных техниках. Картины можно приобрести. Находится новая Галерея современного искусства у выхода С в «Зеленопарке».

Открылась галерея 28 декабря выставкой молодых художников Ивана Бокова, Анастасии Лапиной и Антона Селезнева, участников множества международных выставок.

Иван Боков — абстракционист, профессиональный художник с индивидуальным стилем. Анастасия Лапина, архитектор по образованию, своими работами выводит интерьерное искусство за рамки общепринятых представлений. Антон Селезнев — абстракционист и эксперименталист, называющий свои работы «утопией эйфории». Все трое состоят в Профессиональном союзе художников России.

Кроме выставок-продаж галерея планирует проводить мастер-классы по живописи, сказали Zelenograd.ru в «Зеленопарке».