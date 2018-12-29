Девять человек, в том числе ребенка, вывели пожарные из горящей и соседних квартир на пятом этаже корпуса 810. Ребенок находился в квартире, где случился пожар. Спасенных сразу передали медикам. Осмотр показал, что никто не пострадал.
Вызов зеленоградским пожарным пришел в 11:24, через шесть минут они были на месте. В 11:37 огонь потушили, а в 11:52 пожар полностью ликвидировали.
Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Сгорели мебель и личные вещи. Огонь частично перешел на балкон сверху. Предварительная причина пожара — аварийная работа электросети.
В тушении пожара участвовало 26 человек, было задействовано 7 единиц техники, сообщили Zelenograd.ru в МЧС.
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