Девять человек, в том числе ребенка, вывели пожарные из горящей и соседних квартир на пятом этаже корпуса 810. Ребенок находился в квартире, где случился пожар. Спасенных сразу передали медикам. Осмотр показал, что никто не пострадал.

Вызов зеленоградским пожарным пришел в 11:24, через шесть минут они были на месте. В 11:37 огонь потушили, а в 11:52 пожар полностью ликвидировали.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Сгорели мебель и личные вещи. Огонь частично перешел на балкон сверху. Предварительная причина пожара — аварийная работа электросети.

В тушении пожара участвовало 26 человек, было задействовано 7 единиц техники, сообщили Zelenograd.ru в МЧС.