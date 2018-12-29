Водитель «Шевроле» наехал на 64-летнюю местную жительницу на нерегулируемом пешеходном переходе. По рассказу очевидца, от удара женщину отбросило в сугроб на обочине. «Скорая» доставила ее в больницу. Водителя автоинспекторы забрали в отделение для дальнейшего разбирательства.

Инцидент произошел у остановки «Автокомбинат» в районе дома 11 в 1-м Западном проезде около 18:40 в пятницу, 28 декабря, сообщили Zelenograd.ru в ГИБДД.

При поступлении женщина была в удовлетворительном состоянии. Ей провели экстренное обследование и госпитализировали в отделение травматологии и ортопедии. Сейчас пациентка проходит дополнительное, более углубленное обследование, сообщили Zelenograd.ru в лечебном учреждении.