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На «зебре» у автокомбината сбили женщину 29.12.2018 ZELENOGRAD.RU

Водитель «Шевроле» наехал на 64-летнюю местную жительницу на нерегулируемом пешеходном переходе. По рассказу очевидца, от удара женщину отбросило в сугроб на обочине. «Скорая» доставила ее в больницу. Водителя автоинспекторы забрали в отделение для дальнейшего разбирательства.

Инцидент произошел у остановки «Автокомбинат» в районе дома 11 в 1-м Западном проезде около 18:40 в пятницу, 28 декабря, сообщили Zelenograd.ru в ГИБДД.

При поступлении женщина была в удовлетворительном состоянии. Ей провели экстренное обследование и госпитализировали в отделение травматологии и ортопедии. Сейчас пациентка проходит дополнительное, более углубленное обследование, сообщили Zelenograd.ru в лечебном учреждении.

Со слов очевидца, работающего рядом, водители «как нарочно на газ давят на прямой у автокомбината». По его мнению, здесь давно пора сделать «лежачих полицейских». В соцсетях зеленоградцы предлагают также установить на переходе светофор.

Кроме того, представители профсоюзного комитета НИИМЭ и «Микрона» предлагали восстановить пешеходный переход, ранее ликвидированный, на прежнем месте, у остановки «Автокомбинат» в 1-м Западном проезде. Однако пешеходов здесь не в первый раз сбивают не только вне «зебры», но и на ней.

Окружная комиссия по безопасности дорожного движения префектуры на заседании 19 декабря посчитала нецелесообразным перемещать переход ближе к остановке. Нынешний расположен всего в 70 метрах от нее и соответствует всем нормативам. Однако по решению комиссии на участке проезда в районе автобусной остановки ограничат скорость до 40 километров в час. Новые дорожные знаки должны появиться здесь до 25 января 2019 года.

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Установить «лежачих полицейских»
Поставить светофор
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