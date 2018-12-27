Для безопасности пешеходов на улице вдоль 14 микрорайона ограничат максимальную скорость транспорта до 40 км/ч. Знаки поставят до 25 января, камеру фото- и видеофиксации нарушений — до апреля.
Такое решения приняла комиссия по безопасности дорожного движения после обращения местного жителя. На улице Александровка три нерегулируемых пешеходных перехода. Ограничить скорость и поставить камеру нужно для повышения безопасности дорожного движения, говорится в протоколе.
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