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На улице Александровка ограничат скорость и поставят камеру для контроля 27.12.2018 ZELENOGRAD.RU

Для безопасности пешеходов на улице вдоль 14 микрорайона ограничат максимальную скорость транспорта до 40 км/ч. Знаки поставят до 25 января, камеру фото- и видеофиксации нарушений — до апреля.

Такое решения приняла комиссия по безопасности дорожного движения после обращения местного жителя. На улице Александровка три нерегулируемых пешеходных перехода. Ограничить скорость и поставить камеру нужно для повышения безопасности дорожного движения, говорится в протоколе.

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