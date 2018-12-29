Какой путь до станции метро «Ховрино» от транспортно-пересадочного узла вы предпочтете?
По теплому подземному переходу, хоть это и дольше
По улице — так быстрее
Все равно
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Подземный переход ведет к станции метро «Ховрино» от одноименного транспортно-пересадочного узла. Идти к станции под землей раза в два дольше, сообщают пассажиры. Но теперь есть выбор — идти по улице или под землей.
Мэр открыл новый ТПУ с надземными пешеходными переходами, междугородным автовокзалом и площадкой общественного транспорта днем в пятницу, 28 декабря. Сюда же в этот день окончательно «переехала» конечная 400-х автобусов-экспрессов.
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