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На конечной 400-го экспресса открыли вход в метро 29.12.2018 ZELENOGRAD.RU

Подземный переход ведет к станции метро «Ховрино» от одноименного транспортно-пересадочного узла. Идти к станции под землей раза в два дольше, сообщают пассажиры. Но теперь есть выбор — идти по улице или под землей.

Мэр открыл новый ТПУ с надземными пешеходными переходами, междугородным автовокзалом и площадкой общественного транспорта днем в пятницу, 28 декабря. Сюда же в этот день окончательно «переехала» конечная 400-х автобусов-экспрессов.

Какой путь до станции метро «Ховрино» от транспортно-пересадочного узла вы предпочтете?
По теплому подземному переходу, хоть это и дольше
По улице — так быстрее
Все равно
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