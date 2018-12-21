Новый магазин косметики «Подружка» откроется в торгово-развлекательном центре «Зеленопарк» в субботу, 22 декабря, в 10 утра.

В день открытия все товары, кроме участвующих в акциях со снижением цены, будут продавать с 15-процентной скидкой. А до полудня она суммируется с 5-процентной утренней скидкой по дисконтной карте, то есть составит 20%.

Всем желающим в этот день сделают экспресс-укладку и экспресс-макияж от стилистов популярных брендов. Еще будут угощения и подарки. Сотый, пятисотый и тысячный покупатели получат годовой набор сертификатов в «Подружку», рассказывает магазин на своей странице во «ВКонтакте».

Среди покупателей, совершивших покупку на сумму от 1500 рублей, разыграют три огромных набора косметики. Победителя определят путем случайного выбора чека непосредственно в день открытия в час дня, в пять и девять часов вечера. Наборы поменьше получат в подарок посетители, сделавшие покупку на сумму от 800 рублей. При покупке от 200 рублей при предъявлении распечатанного купона в подарок дадут косметичку. Подарки получат также первые двести покупателей с чеком от ста рублей. Дисконтную карту «Подружки» вручат каждому за любую покупку.

«Подружка» — сеть из более чем 220 магазинов косметики. В ассортименте свыше 15 тысяч наименований популярных брендов, таких как L’Oreal Paris, Max Factor, Maybelline NY, CATRICE, Essence, NYX Professional Makeup, Artdeco, Eveline, а также корейская косметика для ухода. Продукцию, представляемую сетью, можно, кроме того, заказать через интернет-магазин.

В Зеленограде уже работают четыре магазина сети: в корпусе 234а (ТЦ «Атак»), в корпусе 1204, в корпусе 900 («Перекресток») и в корпусе 1446 (ТЦ «Столица»).