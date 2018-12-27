В Зеленограде открылись уличные базаров, отдельных и при магазинах — у корпусов 349А (ориентир — палатка «Мороженое» и неработающий магазин у остановки «Спортивная школа»), на площади Юности, у «Десяточки» в 4 микрорайоне, за корпусом 617А, у «Перекрестка» в 9 микрорайоне, у «Пятерочки» в 8 микрорайоне, у корпусов 1104, 1504, 1640, у «Столицы» в 14 и 23 микрорайонах, у «Грина» в 15-м, у «Зельгороса» в 17 микрорайонах.

Если какой-то базар не работает, значит, продавцы не захотели туда выйти, посчитав, что эта торговля им не выгодна. Продают живые деревья и на Крюковском рынке, возле нового ТЦ со стороны улицы Панфилова. Здесь метр ели стоит 500 рублей, метр сосны — 700. На уличных базарах — от 800 рублей за метр. На базарах по городу дороже — от 1100 рублей за метр дерева, импортные дороже. Круглые подставки под ёлки и сосны стоят тоже в пределах 1000 рублей.

В супермаркете «Билла» в Савелкинском проезде сруб ели стоит 699 рублей. В «Леруа Мерлен» живая пихта Нордмана высотой 1-1,3 метра стоит 998 рублей, ель — 150-190 см — 571 руб. Широкий выбор ёлок и сосен также в интернет-магазинах.



Хвойные деревья привезли в Москву из Перми, Пензы, Саратова и других российских городов, а также из Дании, сообщает департамент торговли и услуг. «Цена, в принципе, сопоставима с прошлым годом. Это приблизительно тысяча рублей за один метр на отечественные ели и сосны, — комментирует руководитель департамента Алексей Немерюк. — И примерно от трех с половиной до четырех тысяч на импортную продукцию».



Елочные базары будут работать до 31 декабря (включительно).