Лидером по аварийности в 2018 году стал Панфиловский проспект, на котором сразу пять мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. Об этом в эфире радио «Зеленоград сегодня» рассказал командир зеленоградской ДПС Виктор Кизеев.
- Пересечение Панфиловского проспекта с Солнечной аллеей
- Пересечение Панфиловского проспекта с улицей Гоголя
- Пересечение Панфиловского проспекта с проспектом Генерала Алексеева
- Пересечение Панфиловского проспекта с улицей Болдов Ручей
- Панфиловский проспект в районе дома 1 («Дом мебели»)
- Участок напротив корпуса 803 на Солнечной аллее.
У последнего недавно установили камеру, которая «следит» за пересечением стоп-линии перед светофором и контролирует проезд на красный. Ранее появилась камера напротив ТЦ «Панфиловский», она фиксирует превышение скорости, проезд на красный свет и нарушение рядности при движении от Ленинградского шоссе.
С начала года на шести этих участках было зафиксировано 14 столкновений, был наезд на пешехода и два наезда на стоящую машину.
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