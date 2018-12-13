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Шесть мест, где зеленоградские водители чаще всего попадают в аварии 13.12.2018 ZELENOGRAD.RU

Лидером по аварийности в 2018 году стал Панфиловский проспект, на котором сразу пять мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. Об этом в эфире радио «Зеленоград сегодня» рассказал командир зеленоградской ДПС Виктор Кизеев.

  • Пересечение Панфиловского проспекта с Солнечной аллеей
  • Пересечение Панфиловского проспекта с улицей Гоголя
  • Пересечение Панфиловского проспекта с проспектом Генерала Алексеева
  • Пересечение Панфиловского проспекта с улицей Болдов Ручей
  • Панфиловский проспект в районе дома 1 («Дом мебели»)
  • Участок напротив корпуса 803 на Солнечной аллее.

У последнего недавно установили камеру, которая «следит» за пересечением стоп-линии перед светофором и контролирует проезд на красный. Ранее появилась камера напротив ТЦ «Панфиловский», она фиксирует превышение скорости, проезд на красный свет и нарушение рядности при движении от Ленинградского шоссе.

С начала года на шести этих участках было зафиксировано 14 столкновений, был наезд на пешехода и два наезда на стоящую машину.

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Обсуждение
Майкл Маерс
55 минут назад
Панфиловский проспект поставили лидером по аварийности только потому,что он самый длинный в Зеленограде.Ну если так высчитывать,то надо закрыть все Пересечения Панфиловского проспекта с другими аллеями,улицами,проспектами и нет проблем.
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