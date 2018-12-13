Лидером по аварийности в 2018 году стал Панфиловский проспект, на котором сразу пять мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. Об этом в эфире радио «Зеленоград сегодня» рассказал командир зеленоградской ДПС Виктор Кизеев.

Пересечение Панфиловского проспекта с Солнечной аллеей

Пересечение Панфиловского проспекта с улицей Гоголя

Пересечение Панфиловского проспекта с проспектом Генерала Алексеева

Пересечение Панфиловского проспекта с улицей Болдов Ручей

Панфиловский проспект в районе дома 1 («Дом мебели»)

Участок напротив корпуса 803 на Солнечной аллее.

У последнего недавно установили камеру, которая «следит» за пересечением стоп-линии перед светофором и контролирует проезд на красный. Ранее появилась камера напротив ТЦ «Панфиловский», она фиксирует превышение скорости, проезд на красный свет и нарушение рядности при движении от Ленинградского шоссе.

С начала года на шести этих участках было зафиксировано 14 столкновений, был наезд на пешехода и два наезда на стоящую машину.