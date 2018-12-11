Новые камеры заметили автомобилисты на светофоре между корпусами 802 и 901. Первая камера «смотрит» на машины, едущие от Крюково. Вторая наблюдает за проездом из 8-го микрорайона в 9-й.

Какие нарушения фиксируют эти камеры, пока неизвестно. В зеленоградском Центре организации дорожного движения обещают предоставить эту информацию позже.

Одни водители предполагают, что эти камеры контролируют выезд за стоп-линию, превышение скорости и несоблюдение рядности. А другие считают, что это и вовсе муляжи.