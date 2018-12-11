Новая камера со стороны 8-го микрорайона
Олег Сигин / vk.com/zelaoauto
Новые камеры заметили автомобилисты на светофоре между корпусами 802 и 901. Первая камера «смотрит» на машины, едущие от Крюково. Вторая наблюдает за проездом из 8-го микрорайона в 9-й.
Какие нарушения фиксируют эти камеры, пока неизвестно. В зеленоградском Центре организации дорожного движения обещают предоставить эту информацию позже.
Одни водители предполагают, что эти камеры контролируют выезд за стоп-линию, превышение скорости и несоблюдение рядности. А другие считают, что это и вовсе муляжи.
Стрелки указывают направление, в котором «смотрят» камеры
Илья Афанасьев / vk.com/zelaoauto
Это было мясо! Как водителей 400-х заставили открывать все двери на посадку, и что из этого получилось Истории
Как ученые, дайверы и туристы вторую сотню лет ищут дно у Бездонного озера под Солнечногорском Истории
Как всемирно известный психоаналитик Герман Роршах начинал карьеру в санатории «для нервных» рядом с Крюково Истории
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
-
всё для шитья, вязания
и рукоделия
- В декабре и всегда!
-
Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.