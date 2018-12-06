Двое сотрудников «Пятерочки» в корпусе 813А остановили возле касс молодую женщину с двухлетним ребенком и обвинили в краже сыра. После чего заставили снять верхнюю одежду и достать ребенка из коляски, чтобы её осмотреть. Женщина написала заявление о незаконных действиях охранников в полицию, прокуратуру и намерена обратиться в суд за компенсацией морального вреда.



Инцидент произошел утром 30 ноября, женщину досматривали минут двадцать, рассказала Zelenograd.ru подруга пострадавшей. По её словам, подруга взяла с витрины сыр, проверила его цену на прайс-чекере и отнесла обратно — слишком дорого. Затем пошла к кассе и оплатила покупки, после чего к ней и подошли охранники с претензией. Физически они не трогали женщину, но давили морально, заставляя раздеться и показать содержимое коляски, чем довели её до слёз. Никакого «краденого» сыра они не нашли.



Кроме заявлений в полицию и прокуратуру, женщина позвонила на горячую линию «Пятерочки». Её жалобу записали, после чего прислали ей на электронный адрес вежливую отписку — проведена проверка, приглашаем вас снова посетить наши магазины. Какой-либо оценки действиям охранников в ответе не давалось. В пресс-службе компании X5 Retail Group, которая управляет сетью «Пятерочка», на просьбу прокомментировать инцидент пока не ответили.



Очевидцев инцидента просят позвонить Ольге 8(916)857-26-81. Пострадавшая не исключает судебного разбирательства, если сотрудников «Пятерочки» не накажут за этот досмотр.



В июне работник «Пятерочки» в корпусе 403А ударил покупателя по голове после словесной перебранки. В октябре охранник «Дикси» в 3 микрорайоне избил покупателя, после чего тот умер в больнице. В ноябре охранник магазина Fix Price в корпусе 900 ударил подростка, после чего тот попал в нейрохирургию.