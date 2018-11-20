1 комментарий
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Семиклассник получил сотрясение мозга из-за удара, нанесенного охранником магазина в 9-м микрорайоне 20.11.2018 ZELENOGRAD.RU

Вечером в субботу, 17 ноября в столичную больницу обратился 12-летний подросток с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Школьника госпитализировали в отделение нейрохирургии.

Со слов мальчика, его ударил охранник магазина Fix Price, расположенного в цокольном этаже корпуса 900, пишет агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По какой причине охранник на него напал, ребенок не пояснил.

Полиция проверяет факты и выясняет обстоятельства произошедшего. На момент публикации разбирательство не закончилось, в связи с чем ведомство не дает комментарии. Центральный офис Fix Price официально пока не прокомментировал инцидент.

В октябре в Зеленограде охранник магазина «Дикси» на Яблоневой аллее догнал на улице посетителя, который вынес из супермаркета алкоголь, и избил его. Через несколько дней избитый 29-летний местный житель скончался в больнице.

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Обсуждение
strigin.60
2 часа назад
Очень "нравятся" бейджики охранников в супермаркитах "Андрюша"... ,"Ваня"...
Ни охранной фирмы ,ничего!!!
Я тоже приколю бумажку и что я уже охранник?!!!
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