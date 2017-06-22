Вечером 21 июня работник «Пятерочки» в корпусе 403А ударил мужчину по голове на глазах многочисленных покупателей. После удара тот некоторые время лежал на полу, не двигаясь. Причиной конфликта стало словесное оскорбление замдиректора магазина.

Полицию вызвала лишь одна покупательница, а по словам очевидцев, сотрудники магазина вступились за нападавшего. Тот объяснил приехавшим сотрудникам полиции, что покупатель оскорбил в нецензурных выражениях женщину-замдиректора, а потом и его самого, употребив слово «маму». Другие свидетели происшествия говорили, что покупатель громко возмущался по поводу «просроченных товаров и контрафакта».

Участников конфликта доставили для разбирательства конфликта в отделение полиции, сообщили Zelenograd.ru в УВД. Там им предложили написать заявления о произошедшем, но они отказались и принесли друг другу извинения.