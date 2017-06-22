2 комментария
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Чем закончился конфликт между сотрудником «Пятерочки» и побитым им покупателем 22.06.2017 ZELENOGRAD.RU

Вечером 21 июня работник «Пятерочки» в корпусе 403А ударил мужчину по голове на глазах многочисленных покупателей. После удара тот некоторые время лежал на полу, не двигаясь. Причиной конфликта стало словесное оскорбление замдиректора магазина.

Полицию вызвала лишь одна покупательница, а по словам очевидцев, сотрудники магазина вступились за нападавшего. Тот объяснил приехавшим сотрудникам полиции, что покупатель оскорбил в нецензурных выражениях женщину-замдиректора, а потом и его самого, употребив слово «маму». Другие свидетели происшествия говорили, что покупатель громко возмущался по поводу «просроченных товаров и контрафакта».

Участников конфликта доставили для разбирательства конфликта в отделение полиции, сообщили Zelenograd.ru в УВД. Там им предложили написать заявления о произошедшем, но они отказались и принесли друг другу извинения.

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Обсуждение
Анна Ваганова
Вчера, 19:37
Полиция разберется кто прав, а кто виноват. Если уж начал орать, материться и оскорблять людей, будь готов ответить за свой поступок, так что тут не много удивительного.
Ильдар В-в
Вчера, 20:16
Чего возмущаться то? Рядом есть Атак, Дикси, Перекресток, Десяточка. Если есть машина - Ашан.
Срок годности надо смотреть везде, срок может еще не прошел, но на исходе.
Качество и ассортимент в последние годы никудышные везде - за это надо благодарить руководство страны. Против них вводят санкции, а отыгрываются они на нас, вводя запрет на импорт товаров.
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