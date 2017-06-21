Вечером 21 июня в магазине «Пятерочка» в корпусе 403а сотрудник магазина ударил мужчину по голове. Тот какое-то время лежал на полу без движения, рассказали Zelenograd.ru очевидцы. В магазине было много людей, но полицию вызвала только одна возмущенная произошедшим женщина.

По словам очевидцев, работники «Пятерочки» стали защищать напавшего на покупателя молодого человека. Прибывшим сотрудникам полиции работник магазина рассказал, что покупатель оскорбил замдиректора и его самого в нецензурных выражениях. Другие свидетели происшествия говорят, что покупатель громко возмущался по поводу «просроченных товаров и контрафакта».



К магазину также приехала «скорая помощь», пострадавшего обследуют.