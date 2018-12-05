Суд вынес приговор матери, которая в конце августа оставила на детской площадку коляску с 10-дневным малышом. Ребёнка вместе с комплектом для новорождённых нашёл местный житель возле 1428 корпуса. А вскоре нашли и саму мать. Сейчас малышу уже ничто не угрожает.

Мать обвинялась по уголовной статье 125 об оставлении в опасности. За это предусмотрен штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей, либо исправительные работы до 360 часов. Суд выбрал мягкую форму наказания — штраф в десять тысяч рублей.

Как пояснила сама мать — 28-летняя гражданка Украины Надия Андреева — оставить ребенка она была вынуждена из-за жизненных обстоятельств. МК сообщает, что около года назад она приехала в Москву на заработки и поселилась в общежитии вместе со своим кавалером. Когда она рассказала мужчине о беременности, тот выставил ее на улицу без возможности найти хорошую работу — паспорт Надия потеряла ещё в 16 лет, когда стала сиротой.

Рожала она седьмого августа, но после появления малыша ей стало ясно, что оставшихся денег совсем не хватает даже на предметы первой необходимости. Пособия она не получала — в Москве она пользовалась чужим паспортом, который купила за пять тысяч рублей. Через день после инцидента она сама позвонила в больницу и попыталась выяснить судьбу своего малыша.

Как говорит девушка, именно материальная нужда подтолкнула её на такое: она рассчитывала, что малыша подберёт другая семья, где он будет счастлив. Но через несколько дней девушку замучила совесть, и та решила вернуть его.

Суд отобрал малыша у нерадивой матери, которую депортировали на родину. Сам ребёнок отдан в дом ребенка.