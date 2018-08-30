Полиция задержала женщину, бросившую грудного ребенка во дворе корпуса 1428. Перед тем как оставить коляску, женщина попала в объектив камеры наружного наблюдения.
Коляску с младенцем, а также пакет с комплектом детской одежды, вещей первой необходимости и питанием для грудничков обнаружили днем в понедельник, 27 августа, местные жители. Сразу сообщили в полицию и в «скорую». Фельдшеры осмотрели мальчика — он здоров и телесных повреждений не имел. Медики определили также, что он родился около десяти дней назад. Малыша отвезли в детскую больницу.
Полиция разыскала женщину, оставившую новорожденного. Через двое суток, вечером 29 августа, ее задержали в общежитии в поселке Чашниково, что в нескольких километрах от Зеленограда. Задержанная оказалась 28-летней приезжей с Украины, которая в России не имела определенного места жительства. По предварительной информации, она является матерью найденного младенца. Женщину доставили в отдел полиции для разбирательства, пишет агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела об оставлении ребенка в опасности.
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