Полиция разыскала женщину, оставившую новорожденного. Через двое суток, вечером 29 августа, ее задержали в общежитии в поселке Чашниково, что в нескольких километрах от Зеленограда. Задержанная оказалась 28-летней приезжей с Украины, которая в России не имела определенного места жительства. По предварительной информации, она является матерью найденного младенца. Женщину доставили в отдел полиции для разбирательства, пишет агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела об оставлении ребенка в опасности.