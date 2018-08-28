Неизвестная женщина оставила коляску с ребенком в подъезде жилого дома в 14-м микрорайоне и пропала. Рядом с коляской стоял пакет с детским питанием и предметами первой необходимости для ребенка.

Как рассказал Zelenograd.ru очевидец, младенцу 10 дней от роду. Местные жители видели девушку в солнцезащитных очках, которая гуляла с коляской между корпусами 1420, 1423, 1428.

В полиции подтвердили, что в понедельник, 27 августа, около 14:30, в одном из корпусов обнаружили коляску с младенцем.