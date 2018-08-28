Неизвестная женщина оставила коляску с ребенком в подъезде жилого дома в 14-м микрорайоне и пропала. Рядом с коляской стоял пакет с детским питанием и предметами первой необходимости для ребенка.
Как рассказал Zelenograd.ru очевидец, младенцу 10 дней от роду. Местные жители видели девушку в солнцезащитных очках, которая гуляла с коляской между корпусами 1420, 1423, 1428.
В полиции подтвердили, что в понедельник, 27 августа, около 14:30, в одном из корпусов обнаружили коляску с младенцем.
Женщина попала в объектив камеры наружного наблюдения, сейчас находится в розыске. Возможно, она нуждается в медицинской помощи.
Если вам что-либо известно о пропавшей, позвоните на «112» или в местный отдел полиции.
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