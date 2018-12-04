Мы связались с агентом и выяснилось, что продается однокомнатная квартира на первом этаже корпуса 158. Место хорошее, но это даже не квартира, а нежилой фонд, причем с голыми стенами и одним окном. Правда, все коммуникации подведены и, сделав ремонт, здесь можно жить. Планировка напоминает больше студию — отдельной кухни нет. Зарегистрироваться в апартаментах нельзя, но риелтор уверяет, что есть возможность перевести эту квартиру в жилой фонд.

Маленькие квартиры есть и в новостройках. 20-метровая студия в 17 микрорайоне обойдется минимум примерно в три миллиона. Но там уже есть стены и это полноценное жильё.