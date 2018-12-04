Лидером рейтинга самых дешевых квартир на столичном рынке недвижимости оказалась квартира из Зеленограда всего за 1,6 млн рублей и площадью всего 15 квадратных метров.
Мы связались с агентом и выяснилось, что продается однокомнатная квартира на первом этаже корпуса 158. Место хорошее, но это даже не квартира, а нежилой фонд, причем с голыми стенами и одним окном. Правда, все коммуникации подведены и, сделав ремонт, здесь можно жить. Планировка напоминает больше студию — отдельной кухни нет. Зарегистрироваться в апартаментах нельзя, но риелтор уверяет, что есть возможность перевести эту квартиру в жилой фонд.
Маленькие квартиры есть и в новостройках. 20-метровая студия в 17 микрорайоне обойдется минимум примерно в три миллиона. Но там уже есть стены и это полноценное жильё.
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
-
всё для шитья, вязания
и рукоделия
- В декабре и всегда!
-
Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.