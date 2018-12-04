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Самая дешевая столичная квартира выставлена на продажу в Зеленограде 04.12.2018 ZELENOGRAD.RU

Лидером рейтинга самых дешевых квартир на столичном рынке недвижимости оказалась квартира из Зеленограда всего за 1,6 млн рублей и площадью всего 15 квадратных метров.

Мы связались с агентом и выяснилось, что продается однокомнатная квартира на первом этаже корпуса 158. Место хорошее, но это даже не квартира, а нежилой фонд, причем с голыми стенами и одним окном. Правда, все коммуникации подведены и, сделав ремонт, здесь можно жить. Планировка напоминает больше студию — отдельной кухни нет. Зарегистрироваться в апартаментах нельзя, но риелтор уверяет, что есть возможность перевести эту квартиру в жилой фонд.

Маленькие квартиры есть и в новостройках. 20-метровая студия в 17 микрорайоне обойдется минимум примерно в три миллиона. Но там уже есть стены и это полноценное жильё.

Можно ли жить в такой квартире?
Да, если сделать ремонт и без детей
Нет, совершенно невозможно
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 166 человек
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