5 комментариев
Самая дорогая (и роскошная) квартира Зеленограда. Посмотрите, какая она изнутри 10.12.2018 ZELENOGRAD.RU

Недавно мы писали, как в Зеленограде нашлась самая дешевая квартира столицы. А теперь нашли, кажется, самую дорогую квартиру нашего города. Это двухсотметровая пятикомнатная квартира в корпусе 1145 с удивительными интерьерами.

Квартира стоит 70 миллионов рублей. Объявление о продаже размещено на сайте cian.ru. В базе ЦИАН это самая дорогая квартира Зеленограда.

Квартира продается полностью со всей мебелью, техникой и предметами декора. Риелтор пишет, что «фотографии не могут передать её шикарного состояния и обстановки, всё нужно видеть».

Ремонт делало дизайнерское бюро Hageri. Отделочные материалы и мебель сделаны на заказ и привезены из-за рубежа (Англия, Испания, Италия, Германия). В квартире дорогая мебель, техника, предметы декора — навесные потолки с элементами ручной росписи и подсветкой, а также ручная роспись и лепнина на стенах, витражи. В квартире никто не жил.

В стоимости квартиры львиную долю составляет обстановка. Например, в этом же доме продается двухэтажная квартира примерно такой же площади, с настоящим дровяным камином и сауной, но стоит она в два раза меньше — всего 32 миллиона. Но и выглядит скромнее:

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Обсуждение
Елена Премудрая
Вчера, 17:56
Вот интересно, найдется на такую покупатель?
Анна Леонтьева
Вчера, 18:13
Зачем ее такую сделали, если даже не жили там? Из любви к декору?
00 &#9829;_Небо_на_ладони_&#9829;
Вчера, 21:05
Позолота и лепнина... безвкусно."Дорого-богато"
Вера Зыскина
7 часов назад
Дворцовый интерьер должен быть во дворце, а не в многоэтажке.
Елена Серова
3 часа назад
Расцветка не понравилась мне.пойду что-то другое поищу..
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