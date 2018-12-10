Недавно мы писали, как в Зеленограде нашлась самая дешевая квартира столицы. А теперь нашли, кажется, самую дорогую квартиру нашего города. Это двухсотметровая пятикомнатная квартира в корпусе 1145 с удивительными интерьерами.
Квартира стоит 70 миллионов рублей. Объявление о продаже размещено на сайте cian.ru. В базе ЦИАН это самая дорогая квартира Зеленограда.
Квартира продается полностью со всей мебелью, техникой и предметами декора. Риелтор пишет, что «фотографии не могут передать её шикарного состояния и обстановки, всё нужно видеть».
Ремонт делало дизайнерское бюро Hageri. Отделочные материалы и мебель сделаны на заказ и привезены из-за рубежа (Англия, Испания, Италия, Германия). В квартире дорогая мебель, техника, предметы декора — навесные потолки с элементами ручной росписи и подсветкой, а также ручная роспись и лепнина на стенах, витражи. В квартире никто не жил.
В стоимости квартиры львиную долю составляет обстановка. Например, в этом же доме продается двухэтажная квартира примерно такой же площади, с настоящим дровяным камином и сауной, но стоит она в два раза меньше — всего 32 миллиона. Но и выглядит скромнее:
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