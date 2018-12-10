Недавно мы писали, как в Зеленограде нашлась самая дешевая квартира столицы. А теперь нашли, кажется, самую дорогую квартиру нашего города. Это двухсотметровая пятикомнатная квартира в корпусе 1145 с удивительными интерьерами.

Квартира стоит 70 миллионов рублей. Объявление о продаже размещено на сайте cian.ru. В базе ЦИАН это самая дорогая квартира Зеленограда.

Квартира продается полностью со всей мебелью, техникой и предметами декора. Риелтор пишет, что «фотографии не могут передать её шикарного состояния и обстановки, всё нужно видеть».