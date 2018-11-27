Скоростные «Ласточки» Клин — Москва будут ходить днём с 10 декабря с остановкой в Крюково в 15:46. С Ленинградского вокзала электричка отправится в 12:53, прибудет в Крюково в 13:25.

Дополнительные поезда будут ходить по будням и помогут разгрузить дневные тверские «Ласточки», сообщает Московско-Тверская пригородная пассажирская компания. Сейчас по будням большинство дневных пассажиров, следующих дальше Зеленограда, уезжают на тверской «Ласточке» в 13:45. Электрички будут останавливаться на станциях Химки, Сходня, Крюково и Подсолнечная.

Также с 10 декабря запускают по будням дополнительную «Ласточку» Москва — Крюково отправлением с Ленинградского вокзала в 17:45 — за 10 минут до загруженной вечерней тверской «Ласточки», которая с 9 декабря пойдет без остановок в Сходне и Химках.

С 9 декабря запустят новую «Ласточку» Москва — Конаково по выходным дням. Поезд будет отправляться с Ленинградского вокзала в субботу и воскресенье в 14:32.

Новое зимнее расписание электричек будет действовать с 9 декабря. Изменения для участка Москва — Крюково незначительные. Утреннюю «Ласточку"-экспресс из Крюково отправлением в 6:13 заменили на «Ласточку"-комфорт с тем же временем в пути — 44 минуты. Она пойдет с остановками Сходня, Подрезково, Химки, Левобережная, Ховрино, НАТИ, Петровско-Разумовское, Ленинградский вокзал.