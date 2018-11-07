Поезд будет отправляться с Ленинградского вокзала в 17:45 по рабочим дням — за 10 минут до загруженной вечерней тверской «Ласточки», которая с 9 декабря пойдет без остановок в Сходне и Химках.

В зимнем расписании (с 9 декабря) дополнительная «Ласточка"-экспресс отправлением из Москвы в 17:45 пойдет до Крюково с остановками в Сходне и Химках, сообщает Московско-Тверская пригородная пассажирская компания. Общее время в пути — 31 минута. Её запускают, чтобы перераспределить поток пассажиров: курсирующая сейчас «Ласточка» №7522 Москва — Тверь отправлением в 17:46 — одна из самых загруженных. В новом расписании поезд будет отправляться в 19:55 и проследует от Ленинградского вокзала до Крюково без остановок, далее — с остановками Подсолнечная, Клин, Завидово, Редкино, Тверь.

Расписание движения электричек с 9 декабря опубликовано на сайте РЖД и в «Яндекс.Расписаниях», однако в нем отсутствуют «Ласточки» — комфорт, ездящие по рейсам обычных электричек. Их обещают добавить позже.