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«Ласточку» Москва — Конаково по выходным запустят с 9 декабря 13.11.2018 ZELENOGRAD.RU

Скоростная «Ласточка» будет отправляться с Ленинградского вокзала в субботу и воскресенье в 14:32 и прибывать в Конаково в 16:18. Из Конаково она пойдет в 16:30, прибытие в Москву — в 18:22. Этот поезд будет делать новые остановки на платформах Донховка и Путепроводная.

Сейчас между Москвой и Конаково ходит одна ежедневная «Ласточка» отправлением со станции Конаково ГРЭС в 6:30, а из Москвы — в 18:30. Дополнительную «Ласточку» по выходным вводят в зимнем расписании движения электричек (с 9 декабря). Она будет идти до Конаково 1 час 52 минуты с остановками Донховка, Конаковский Мох, Путепроводная, Клин, Подсолнечная, Поварово-1, Крюково, Сходня, Химки. Ежедневная «Ласточка» Москва — Конаково идет 2 часа 5 минут, а обычные электрички (почти со всеми остановками) проезжают этот путь в среднем за 2 часа 25 минут.

Также с 9 декабря запускают дополнительную скоростную «Ласточку» Москва — Крюково. Электричка будет отправляться с Ленинградского вокзала в 17:45 по рабочим дням — за 10 минут до загруженной вечерней тверской «Ласточки», которая с 9 декабря пойдет без остановок в Сходне и Химках.

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