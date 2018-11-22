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«Черная пятница» — какие дают скидки 22.11.2018 ZELENOGRAD.RU

Собрали скидки в торговых центрах Зеленограда и окрестностей в традиционный день распродаж. Ищите любимые бренды и магазины. Обратите внимание, что «Черная пятница» часто продлевается на два следующих выходных, но не у всех. Многие скидки дают, но подробную информацию держат в секрете. Некоторые торговые центры информацию не предоставляют — просто приглашают приходить, обещая «много интересного». В общем, выбирайте.

Зеленопарк

Acoola до -50% на все товары новой коллекции, в том числе товары других марок: InfinityKids, ACOOLAbaby, ТМ LUHTA, кроме товаров со скидкой

Алеф до -60% на меха, кожу и текстиль

Cropp -20% на новую коллекцию

Fashion House до -50%

LEGO Education и Kids Island -30% на абонементы

Gloria Jeans -20-40% в зависимости от суммы покупки товаров из новой коллекции

Златоглава -15-30% на украшения из золота и серебра

Reebok -30% на всё

Pandora до -70% на некоторые товары

Glenfield -40% на всё

Calipso -50% на весь ассортимент обуви, сумок и аксессуаров

Ralf Ringer -cкидка 30% на весь ассортимент из категорий: обувь, сумки, шарфы, палантины, ремни и перчатки из коллекции осень-зима 2018/19.

Zenden до -70% на сезонный ассортимент

Персона — премиум-уходы до -50%, сезонный уход для волос при любой услуге, косметичка и трэвел-форматы при покупках, домашний уход TIGI Bed Head, TIGI CatWalk — 20% Легкий шаг — до -50% на обувь

А также в М.видео, Decathlon, Детский мир, Zara, Bershka, Massimo Dutti, LC Wаikiki, Sinsay, Reserved, Mohito, H&M, Lacoste и другие — скидки от 20 до 80%

Панфиловский

Kari до -70%, 1+1=3 на обувь, на сумки, без ограничений

Kari kids до -70% на одежду и обувь (кроме новой коллекции) и на определенные группы товаров, например: машины на р/у, Лего, постельные принадлежности и т. д.

Ostin -50% на все, от первой цены

Acoola до -50% на все товары новой коллекции, в том числе товары других марок: InfinityKids, ACOOLAbaby, ТМ LUHTA, кроме товаров со скидкой

Эпл — якутские бриллианты -65% на украшения с бриллиантами, бонусная карта с балансом 5000 бонусных рублей каждому посетителю

Pandora до -70% на выделенный ассортимент. Браслет в подарок при покупке трех украшений (в акции участвуют украшения стоимостью от 1990 рублей). В акции не участвует коллекция «Отражение».

Fashion House Outlet

5Карманов Акция на весь чек -50%, кроме первой вещи.

adidas -30% на всё.

Albione Дополнительная скидка на чек -30%.

Baldinini Дополнительная скидка -10% на весь ассортимент.

Baon Дополнительная скидка -15% на всё. В акции не участвуют чулочно-носочные изделия, белье, средства для стирки и товары стоимость до 300 рублей.

Cacharel От -60% на весь ассортимент

Charuel Снижение цен, выделенный ассортимент товара со скидкой -70%.

Crocs Скидки до -60%

Dino Ricci Скидки до -70%. А также 73% ассортимента со скидкой от -50% и выше! Дополнительная скидка -20% на вторую пару

Fabi Дополнительная скидка -10% на весь ассортимент.

Galleria Deluxe скидки до -80%.

Guess Дополнительная скидка от второй цены на весь ассортимент: 23.11 (пятница) — 30% на всё, 24-25.11 — 20% на всё

Helly Hansen Вся обувь -60%.

Henderson Скидки до -60%.

Lacoste Дополнительная скидка на выделенный ассортимент -10%.

LTB Акция 1+1=3 на весь ассортимент.

Lusio 20% дополнительная скидка на весь ассортимент.

Mango -30% от цены аутлета на весь ассортимент, даже на товар, который участвует в других промо-акциях.

Meucci Дополнительная скидка -15% на весь ассортимент.

Mezzatorre Дополнительная скидка на чек -30%.

Milana Скидки до -60% на все. Скидка увеличивается от количества товара в чеке. Акция -20%, -30%, -40%, -50%, начиная со второй позиции в чеке. Доп. акция -20% на все кошельки, ключницы, обложки для паспорта.

No One Дополнительная скидка -10% на весь ассортимент.

Paper Shop При покупке от двух единиц — скидка -20%, от трех — 25%, от четырех — 35%.

Ralf Ringer -20% на каждую вторую пару в чеке.

Salomon Зимняя обувь и одежда, аксессуары, зимний инвентарь Salomon — со скидками до -80%.

Samsonite Дополнительные скидки до -20% на выделенный ассортимент.

Shoiberg Скидки до -70%, а также 69% ассортимента со скидкой от -50% и выше. Доп. скидка -20% на вторую пару.

Tommy Hilfiger Дополнительная скидка -20% на весь ассортимент (кроме носков).

Under Armour Дополнительная скидка до -20% на выделенный ассортимент.

US Polo От -60% на весь ассортимент.

Шеле Акция 30/30: на все товары устанавливается -30% списание бонусов и 30% начисление бонусов. При регистрации нового клиента на кассе покупатель получает подарок 4000 бонусов, списать можно сразу.

Отрада

ZENDEN скидки до 70% на сезонный ассортимент

ACOOLA -50% на всё из новой коллекции

Ralf Ringer Скидка 30% на всю обувь, сумки, перчатки, шарфы и ремни

Elis до -60%

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Lia Vinet -50% на всё

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Arya Home -70% абсолютно на весь ассортимент товара

Palmetta до -30% на модные и комфортные коллекции белья

Л’Этуаль до -70%

Mango -30% на всё

Take до -90%

HENDERSON до -60%

Van Santen & Van Santen до -40%

OBI до -50%

HOUSE -20% на всю коллекцию

А также в UNIQLO, H&M, RESERVED, CROPP, MOHITO, М.Видео.

Мега и Иридиум

Информации по конкретным магазинам и брендам не предоставляют.

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