В декабре откроется второй в Андреевке офис МФЦ по адресу: улица Жилинская, дом 27 корпус 3. Это один из домов ЖК «Уютный». В Голубом центр госуслуг обещают открыть в 2019 году.
фото: vladimir_slepcov/instagram.com
vladimir_slepcov/instagram.com
фото: vladimir_slepcov/instagram.com
Об этом сообщает администрация Солнечногорского района. Сейчас в Андреевке работает МФЦ на улице Староандреевская, 10, он находится в жилом доме. Местные жители жалуются на маленькое помещение и длинные очереди. Ранее сообщалось, что в новом офисе на Жилинской улице поставят профессиональное серверное швейцарское оборудование и устроят расширенную парковку. Открытие офиса МФЦ в Голубом запланировано на следующий год.
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