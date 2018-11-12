В этой категории соревнования выступило наибольшее число участников — 31. Состязание проходило в два тура по часу каждый. Юным шахматистам предстояло решить 12 задач на мат: 10 — в два хода и 2 — в три хода.

Как отмечается на сайте Шахматной федерации Москвы, Никита Ушаков дал настоящий бой прошлогоднему победителю — одногодке Исааку Парпиеву из школы Карпова. После первого тура юных спортсменов разделяло всего одно очко, другие участники оставались далеко позади. Такая конкуренция раззадорила Исаака, и во втором туре он показал уникальный 100-процентный результат, вновь, второй год подряд, став чемпионом. Зеленоградский спортсмен финишировал вторым, показав себя очень сильным соперником.

21 ноября Никите исполняется 9 лет, 12 ноября столько же исполнилось Исааку. А 26 ноября состоится общее закрытие первенства Москвы по решению задач, быстрым и классическим шахматам. Там же победителям вручат медали, дипломы и призы.