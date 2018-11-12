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Юный шахматист из Зеленограда взял «серебро» на московском первенстве по композициям 12.11.2018 ZELENOGRAD.RU

Восьмилетний воспитанник зеленоградского шахматного клуба «Фаворит» Никита Ушаков стал серебряным призером среди мальчиков до 11 лет на первенстве Москвы по решению шахматных композиций.

Крюковские ведомости / krukovo-vedomosti.ru

В этой категории соревнования выступило наибольшее число участников — 31. Состязание проходило в два тура по часу каждый. Юным шахматистам предстояло решить 12 задач на мат: 10 — в два хода и 2 — в три хода.

Как отмечается на сайте Шахматной федерации Москвы, Никита Ушаков дал настоящий бой прошлогоднему победителю — одногодке Исааку Парпиеву из школы Карпова. После первого тура юных спортсменов разделяло всего одно очко, другие участники оставались далеко позади. Такая конкуренция раззадорила Исаака, и во втором туре он показал уникальный 100-процентный результат, вновь, второй год подряд, став чемпионом. Зеленоградский спортсмен финишировал вторым, показав себя очень сильным соперником.

21 ноября Никите исполняется 9 лет, 12 ноября столько же исполнилось Исааку. А 26 ноября состоится общее закрытие первенства Москвы по решению задач, быстрым и классическим шахматам. Там же победителям вручат медали, дипломы и призы.

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