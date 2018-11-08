Ребенок пнул ногой фигуру одного из официальных символов 60-летия Зеленограда — куклы «Электроника», — установленной на бульваре в 16 микрорайоне, и она сломалась. Будет ли это квалифицировано, как вандализм, решают в полиции.

Фигуры талисманов на бульваре считаются арт-объектами. «У арт-объекта сломаны элементы конструкции и повреждено освещение», сообщает агентство «Москва» со ссылкой на правоохранительные органы. По записям уличных видеокамер установлено, что в ночь с 5 на 6 ноября к композиции на бульваре подошли двое взрослых и ребенок (возраст не уточняется). Ребенок ударил по «Электронике» ногой, после чего все ушли. В УВД решают вопрос о возбуждении уголовного дела.



В апреле этого года в том же месте молодой человек разбил фигуры-талисманы. Выпивающую на бульваре компанию молодежи раздражала слепящая подсветка символов. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по части 1 статьи 214 «Вандализм», а собственник разрушенных конструкций — ГКУ «Дирекция заказчика ЖКХ и благоустройства» — подал гражданский иск на возмещение ущерба. 20-летнему зеленоградцу дали восемь месяцев исправительных работ, плюс, он должен выплатить ущерб за разбитые фигуры — 99 тысяч рублей.