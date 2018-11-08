К реконструкции фойе и внутренних помещений в «Каро Иридиум» приступили в октябре, не приостанавливая кинопоказы. В результате вместо привычного бара с напитками и закусками уже заработал кинобар самообслуживания. Кроме того, в кинотеатре появится дополнительный пятый зал, как сообщили Zelenograd.ru в пресс-службе сети «Каро».
Четырёхзальный кинотеатр расположен на третьем этаже ТЦ «Иридиум» на Крюковской площади, он открылся десять лет назад — в мае 2008 года. Сейчас его залы вмещают от 80 до 159 зрителей. Новый зал будет небольшого размера, рассказали в кинотеатре, и не предполагает каких-либо дополнительных возможностей при кинопросмотре, кроме обычных показов в 2D и 3D.
Модернизация в концешн-зоне кинотеатра уже практически завершена — там открыт кинобар самообслуживания u-choose. Завершить ремонт и открыть пятый зал планируют в ноябре.
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