Пожар произошел на крыше образовательного учреждения в 9-м микрорайоне вечером во вторник, 30 октября.

Как сказали Zelenograd.ru в МЧС, причина возгорания — «нарушения правил пожарной безопасности при проведении огневых работ». Это произошло предположительно во время сварочных работ. В результате частично загорелись мягкая кровля и обшивка фасада пятиэтажного здания на площади в 20 квадратных метров. Очевидцы рассказывают, что горело сильно.

Сообщение в ЦУКС поступило 17:30. В 17:56 возгорание локализовали, а еще через две минуты ликвидировали. В тушении пожара участвовали 8 единиц техники и 35 человек. К прибытию пожарных люди покинули здание, никто не пострадал.

Зеленоградский дворец творчества детей и молодежи с мая находится на капитальном ремонте, который подразумевал в том числе обновление кровли и фасада. В июне администрация с подрядчиками закрыли площадь Колумба для посещений до завершения реконструкции.

Закончить планировали 30 октября — именно в этот день и случился пожар.

Во Дворце творчества не смогли оперативно прокомментировать происшествие и на какой стадии сейчас находится капремонт.