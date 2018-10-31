Комментировать
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Во Дворце творчества на площади Колумба случился пожар 31.10.2018 ZELENOGRAD.RU

Пожар произошел на крыше образовательного учреждения в 9-м микрорайоне вечером во вторник, 30 октября.

Как сказали Zelenograd.ru в МЧС, причина возгорания — «нарушения правил пожарной безопасности при проведении огневых работ». Это произошло предположительно во время сварочных работ. В результате частично загорелись мягкая кровля и обшивка фасада пятиэтажного здания на площади в 20 квадратных метров. Очевидцы рассказывают, что горело сильно.

Сообщение в ЦУКС поступило 17:30. В 17:56 возгорание локализовали, а еще через две минуты ликвидировали. В тушении пожара участвовали 8 единиц техники и 35 человек. К прибытию пожарных люди покинули здание, никто не пострадал.

Зеленоградский дворец творчества детей и молодежи с мая находится на капитальном ремонте, который подразумевал в том числе обновление кровли и фасада. В июне администрация с подрядчиками закрыли площадь Колумба для посещений до завершения реконструкции.

Закончить планировали 30 октября — именно в этот день и случился пожар.

Во Дворце творчества не смогли оперативно прокомментировать происшествие и на какой стадии сейчас находится капремонт.

Манькина Солнца / vk.com/zelaoauto

Зеленоградский дворец творчества детей и молодежи с мая находится на капитальном ремонте, который подразумевал в том числе обновление кровли и фасада. В июне администрация с подрядчиками закрыли площадь Колумба для посещений до завершения реконструкции.

Закончить планировали 30 октября — именно в этот день и случился пожар.

Во Дворце творчества не смогли оперативно прокомментировать происшествие и на какой стадии сейчас находится капремонт.

Читайте также:

Начался капитальный ремонт Дворца творчества в 9 микрорайоне

Читайте также
Начался капитальный ремонт Дворца творчества в 9 микрорайоне
 Реклама
Первый дом по программе реновации построят в 19 микрорайоне через два года Новости
В Андреевке и вдоль Пятницкого шоссе уберут незаконные палатки Новости
На Фирсановском шоссе сделают тротуар Новости
На ноябрьские праздники подорожает проезд на трассе М-11 Новости
В заброшенном помещении «Флейты» произошел пожар Новости
Камеру контроля скорости поставят возле ТЦ "Панфиловский" Новости
Кнопки для пешеходов поставили на Кутузовском шоссе Новости
Горящую уже неделю свалку рядом с Зеленоградом засыпают грунтом. Почему она до сих дымит? Истории
Десять новых контейнеров для раздельного сбора мусора поставили в Зеленограде Новости
Что будет на месте бывшей лодочной станции на городском пруду? Ответы
Пожарные во время тренировки залили пеной улицу, газон и деревья. Это вообще нормально? Ответы
Осенние каникулы профессий будущего в «КидБурге» Объявления
Занятия скалолазанием для детей и взрослых в Зеленограде Объявления
Лабиринт Страха от парка развлечений Виртуалити в подарок Объявления
ЖК "Лесное озеро". Комфорт для жизни. Активные продажи. Дом сдан. Объявления
Зеленоградский производитель смарт-карт обустраивает большой сборочный цех в Крюково
Аэропорту Шереметьево могут присвоить имя графа Шереметева. Вы что, бредите?
«Ведогонь-театр» в конце ноября закроется на ремонт Новости
Спортивное ориентирование 3 ноября Афиша
Удушающий запах соседских животных. Жители пытаются принудить соседей к чистоте, но закон не на их стороне
Почему на УЗИ один врач видит то, чего не видит другой? Партнерский материал
Сдаются помещения в Андреевке от собственника Объявления
Кроссфит и функциональный тренинг в спорткомплексе «Космос» Объявления
Школа красоты и светского воспитания General Models начинает набор на новый учебный год Объявления
"Клиника "Добромед" - качественное лечение для всей семьи. Объявления
Настоящий Мордор. Когда закончат выжигать вырубки вокруг Зеленограда Истории
Власти не справляются с капремонтом. Даже когда его делает государственная компания, все равно получается плохо
Когда парк Победы снова откроют для прохода?
Открыты новые пешеходные переходы на Ленинградском шоссе — возле Чашниково и Радумли
В МИЭТе разработали новый материал для искусственной мышцы Новости
Штрафстоянка для эвакуированных автомобилей открылась в Зеленограде
После включения отопления из крана потекла ржавая вода. Что происходит?
Машине оторвало колесо из-за наезда на торчащий люк. Автовладелец потребует компенсации через суд
Берегите мужчин! О мужских проблемах из уст врача клиники «МРТ Эксперт» Реклама
Как выселяют жильцов аварийного дома в Алабушево, предлагая им самим покупать новое жилье
Молоток или бензопила? Насколько хорошо вы разбираетесь в инструментах Партнерский материал
ЖК "Зеленоград Сити" - квартал в центре города. Активные продажи квартир. Ипотека, рассрочка. Объявления
Красный Бархат, капкейки — единороги и эклеры. Кондитерские мастер-классы во Вкусной Студии в эти выходные Объявления
Амбулаторная хирургия в медицинском центре «Никор-Мед» Объявления
Сдача отчетности не выходя из дома или офиса. Это реально. СБиС++ вам в этом помощник Компания МИКО
Древние камни в МЖК. Что за забором экспозиции «Свидетели времени»
Почему кошкам не дают жить в подвалах?
Я хочу больше зарабатывать, но боюсь сменить работу. Что делать? Партнерский материал
Новую зону отдыха устроят между 17 микрорайоном и Каменкой
Московские театры покажут спектакли для детей в «Ведогонь-театре» в дни школьных каникул
Должника за «коммуналку» искали повсюду, а он ушел в монастырь
Как жители корпуса 624 взяли власть в своем подъезде. Они заставили «Жилищник» снять с окон уродливые решетки
Что внутри поезда «Иволга», который запустят на московские центральные диаметры. Лет через пять он может заменить «Ласточки»
«Автодор» предупредил о запрете остановки на платной дороге М-11. И что теперь делать?
Кружки и секции для детей и взрослых. Выбирайте и записывайтесь
Подписывайтесь на наш Инстаграм. Самые красивые фотографии любимого города!
Как сделать белоснежную улыбку. Врач стоматологической клиники «Дантистъ» — о новой и безопасной процедуре отбеливания зубов
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама