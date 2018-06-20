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Площадь Колумба перед Дворцом творчества закрыли для посещений до конца октября 20.06.2018 ZELENOGRAD.RU

Территорию перед Дворцом творчества детей и молодежи Зеленограда в 9-м микрорайоне огородили на время капитального ремонта.

Начались работы по устройству кровли здания. Чтобы обезопасить горожан от несчастных случаев и в принципе предотвратить ситуации, связанные с угрозой жизни и здоровью людей, администрация с подрядчиками закрыли площадь Колумба для посещений до 30 октября, говорится на сайте учреждения.

Кровельные работы проходят по графику капитального ремонта Дворца творчества, начавшегося в конце мая.

Документы для зачисления детей на следующий учебный временно принимают в здании школы № 853 (корпус 912) в кабинете 104.

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